Tysiące Polaków pracują w Niemczech

Polacy pracujący w Niemczech nie są zjawiskiem rzadkim. Wielu naszych rodaków znajdowało zatrudnienie u naszych zachodnich sąsiadów jeszcze w czasach PRL, wyjeżdżając na tzw. "kontrakty". Sytuacja zmieniła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen, gdy rynek pracy otworzył się na naszych rodaków. Wiele osób postanowiło wtedy zmienić swoje dotychczasowe życie i wyjechało do Niemiec za lepszą pracą, lepszymi zarobkami i lepszym "zachodnim" życiem. Zdecydowanie łatwiej mieli mieszkańcy pogranicza, którzy nie musieli zmieniać miejsca zamieszkania i mogli dojeżdżać do pracy za granicą. Obecnie wiele osób dzieli swoje życie prywatne i zawodowe między oboma krajami. Polacy pracują w Niemczech w najróżniejszych zawodach. Są to zarówno opiekunowie osób starszych, budowlańcy, pracownicy handlu i usług, a także specjaliści i kadra wyższego szczebla. Wszystko zależy od wykształcenia, umiejętności, a także znajomości języka.

Jak traktowani są polscy obywatele na niemieckim rynku pracy? Czy ich zarobki znajdują się na takim poziomie, by zaliczać się do klasy średniej, czy może są tanią siłą roboczą? Można to łatwo sprawdzić. Wystarczy, że podsumują swoje dochody, by określić, do której z grup społecznych się zaliczają.

Poniżej czy powyżej średniej?

Najprostszym sposobem, by sprawdzić, czy zarobki w Niemczech zaliczają się do lepszych lub gorszych, jest porównanie ich ze średnimi dochodami netto. Te wynoszą 25 583 euro rocznie, czyli 2131 euro miesięcznie. Porównując swoje zarobki z tymi liczbami, można łatwo określić, czy są one poniżej czy powyżej średniej.

Klasa średnia czy tania siła robocza?

Kolejną metodą określenia wysokości swojego wynagrodzenia, a co za tym idzie - przypisania siebie do określonej grupy społecznej, jest sprawdzenie, w jakich "widełkach" mieszczą się miesięczne zarobki netto. Jak informuje portal polskiobserwator.de, w przypadku, gdy dla osoby samotnej wynoszą one miedzy 1121 i 1495 euro, mamy do czynienia z niższą klasą średnią. Wynagrodzenie w przedziale 1496 - 2804 euro pozwala na zaliczenie się do klasy średniej. Osoby o zarobkach od 2805 do 4673 euro to już klasa średnia o wyższych dochodach, natomiast osoby, które zarabiają powyżej tej kwoty, są już określane mianem zamożnych.

Podsumowując, osoby, które pracując w pełnym wymiarze godzin zarabiają miesięcznie poniżej 1120 euro "na rękę", powinny zastanowić się czy są odpowiednio wynagradzane za wykonywaną pracę. Być może jest to sygnał, by rozejrzeć się za lepszym pracodawcą.

