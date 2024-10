Robi wrażenie!

Niedawno skończył 55 lat. Pasztecik szczeciński dostał wyjątkowy prezent na urodziny

To jeden z kulinarnych symboli stolicy Pomorza Zachodniego. Kilka dni temu pasztecik szczeciński obchodził swoje 55 urodziny. Z tej okazji ten znany przysmak otrzymał wyjątkowy prezent. Przed wejściem do lokalu przy al. Wojska Polskiego pojawiło się wyjątkowe dzieło, które nawiązuje nie tylko do pasztecika, ale też innej szczecińskiej tradycji.