Co za sława!

Kiedyś podobno straszyły tu duchy, dziś straszy pustka. Co dalej z budynkiem przy Komuny Paryskiej?

Najsłynniejszy wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy został okradziony kilka dni temu. "Jestem bardzo przygnębiony, zwłaszcza, że ten sprzęt kosztował 9,5 tysiąca i kupiony był w zeszłym roku. Bez niej nie mogę wyjść z domu" - pisał we wtorek Łukasz na Facebooku. Wpis został udostępniony ponad 2,5 razy. W Internecie ruszyła również zbiórka pieniędzy na nowe urządzenie.

Najsłynniejszy wolontariusz WOŚP odzyskał skradziony element wózka inwalidzkiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policjantom szybko udało się zatrzymać podejrzanego o kradzież. To 36-latek poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności. Udało się także odzyskać skradzioną przystawkę. W środę po południu mama Łukasza odebrała skradzione urządzenie z rąk policjantów z komisariatu Szczecin Niebuszewo.

- Policja zrobiła ogromną robotę - mówi Izabela Berezak, która nie ukrywa swojej wdzięczności. - Szukali przez dwa dni, praktycznie bez przerwy. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w to, żeby znaleźć tę przystawkę. Chciałabym też podziękować w imieniu Łukasza wszystkim mediom, gazetom, portalom, ludziom dobrej woli, za tę czujność, za to zaangażowanie.

Na szczęście skradziona przystawka nie została w żaden sposób uszkodzona.

- Sprzęt został sprawdzony, zainstalowana została bateria. Nie jest nic uszkodzone, działa prawidłowo. Radość jest wielka! - dodaje mama Łukasza.

19-latek bardzo przeżył kradzież. Niestety stres odbił się na stanie jego zdrowia.

- Stan zdrowia, na skutek tego, co się stało, znacznie się pogorszył. Stres, który przeszedł, zrobił swoje - mówi pani Izabela. - Mam nadzieję, że wyciszenie po tym, co się stało, spowoduje, że pomalutku będzie dochodził do siebie.