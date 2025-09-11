Na łyżwach nie tylko zimą. Szczecin może mieć całoroczne lodowisko

Brykczyński zwrócił uwagę, że większość dużych miast w Polsce posiada całoroczne lodowiska. Podał przykład Bydgoszczy, gdzie zbudowano taki obiekt w 2017 r. za 24,2 mln zł. Wskazał, że na inwestycję można uzyskać 10 mln zł z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Pod warunkiem, że wybudujemy pełnowymiarową taflę 60 na 30 m, lodowisko kryte, całoroczne – wyjaśnił Mirosław Brykczyński.

W głosowaniu uchwały wszyscy radni byli „za”. Wcześniej jednak przyjęto poprawkę, wykreślając z projektu uchwały par. 2 wskazujący terminy etapów realizacji inwestycji.

Sporo przeszkód na drodze do budowy lodowiska

Mirosław Brykczyński proponował, by lokalizację wybrać w 2025 r. i przystąpić do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego, w 2026 r. złożyć wniosek o dofinansowanie, w 2027. r wybrać wykonawcę w formule „projektuj i buduj”, a w 2028 r. rozpocząć budowę.

Jako lokalizację wskazał nieruchomości przy torze kolarskim (al. Wojska Polskiego). W pobliżu znajdują się parkingi, hala Netto Arena i tereny rekreacyjne.

Brykczyński powiedział, że „hala lodowa” zmieści się na parceli o powierzchni 4,5 tys. m kw. A koszty budowy, w wersji ekonomicznej, oszacował na 25 mln zł. – Sama hala, zbudowana z prefabrykatów, kosztowałaby ok. 6 milionów – stwierdził.

Zaznaczył, że obiekt miałby podstawowe wyposażenie i małe trybuny np. na 200 miejsc. Podkreślił, że w Szczecinie są tysiące miłośników sportów zimowych, funkcjonują dwie drużyny hokejowe, sekcja curlingu, a w szkółce hokejowej Northstars trenuje ok. 300 dzieci.

„Jesteśmy za, ale mamy obawy"

Radni poparli inicjatywę budowy lodowiska, lecz spierali się o terminy i źródła finansowania. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ilona Milewska (KO) zwróciła uwagę, że kryte lodowisko to możliwość rozwoju dyscyplin sportowych i ciekawa forma lekcji w-f.

Jej koledzy z klubu KO zwrócili uwagę, że w budżecie miasta nie ma środków na tę inwestycję. Nie ma też gwarancji, że Szczecin otrzyma środki z budżetu państwa.

- Jesteśmy za, ale mamy obawy, co do wskazanych terminów. Budżet miasta nie jest z gumy – skomentował Przemysław Słowik (Zieloni, KO).

Wiceprezydent Szczecina Anna Szotkowska zadeklarowała, że w dwa tygodnie UM przygotuje listę potencjalnych lokalizacji lodowiska. Natomiast wiceprezydent Michał Przepiera podkreślił, że na tę inwestycję „zasadniczo nie ma szans” pozyskać środków unijnych. Natomiast gmina może się starać o pieniądze ministerialne.

Brykczyński poinformował radnych, że lodowisko wybudowane w Bydgoszczy notuje ok. 200 tys. wejść rocznie i 40 tys. wypożyczeń łyżew, koszty jego utrzymania to 2,3 mln zł.

- To lodowisko nie ma być maszynką do robienia pieniędzy, ale w miarę możliwości ma się samo utrzymywać – podsumował Mirosław Brykczyński.

