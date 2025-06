Miały być "szybkie", jeżdżą wolniej niż rowery. Co się dzieje z tramwajami na Prawobrzeżu?

Szczeciński Szybki Tramwaj znów jest "szybki" tylko z nazwy. Na odcinku, gdzie tramwaje mogą jechać z prędkością nawet do 70 km/h, poruszają się wolniej niż rowery. Wszystko z powodu ograniczenia prędkości do 10 km/h, wprowadzonego na odcinku między ul. Hangarową i Basenem Górniczym. Pasażerowie muszą niestety liczyć się z dłuższym czasem przejazdu. Do sprawy odniosła się już spółka Tramwaje Szczecińskie.