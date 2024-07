i Autor: stevepb / CC0 / pixabay.com Sanepid skontrolował lodziarnie nad Bałtykiem

Czy wiesz, co jesz?

Lody grozy z "bakterią brudu". Zatrważające wyniki kontroli nad Bałtykiem

Lody to jeden z najpopularniejszych przysmaków, kupowanych w sezonie letnim nad Bałtykiem. Niestety ich zawartość pozostawia wiele do życzenia. Oprócz tradycyjnych składnikow służących do ich wyrobu, często zawierają również niebezpieczne dla zdrowia bakterie i drobnoustroje. Przyczyną jest przede wszystkim brak higieny. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez pracowników sanepidu nie napawają optymizmem.