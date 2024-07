W takich warunkach robią gofry nad morzem. Posypały się mandaty

Kumulacja wciąż nie została rozbita. Ile można wygrać w Eurojackpot 09.07.2024? To już nie są żarty!

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili 185 kontroli w restauracjach, punktach gastronomicznych i stołówkach hotelowych w Zachodniopomorskiem.

- Pracownicy Inspekcji Sanitarnej prowadzili kontrole w miejscach, które oferują gotowe dania i produkty spożywcze mieszkańcom oraz turystom. Kontrole przeprowadzane są również w weekendy - informuje Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Szczecinie.

W ostatni weekend czerwca pracownicy sanepidu skontrolowali 185 miejsc, to m.in. restauracje, punkty małej gastronomii oraz stołówki hotelowe. W związku ze złym stanem bieżącym wystawili 16 mandatów na łączną kwotę 4850 złotych. Mandatami zostali ukarani m.in. pracodawcy, którzy nie zapewniali swoim pracownikom warunków i środków do mycia i dezynfekcji rąk.

- Pozostałe nieprawidłowości za które wystawiane były mandaty to: brak szkoleń z zakresu systemu HACCP, nieprzedstawienie podczas kontroli aktualnych badań wody do spożycia, niewłaściwie skomponowany wykaz alergenów, brak do wglądu umowy na odbiór odpadów komunalnych czy pajęczyny na ścianach i suficie w obieralni warzyw i pomieszczeniu socjalnym - dodaje Małgorzata Kapłan.

Jak informuje szczeciński sanepid, w czasie kontroli stwierdzono też niewłaściwy stan sanitarno-techniczny, tj. ściany z ubytkiem tynku i farby, popękane płytki w kuchni, skorodowany wózek do przewożenia gotowych do spożycia produktów oraz podłogi trudne do utrzymania w czystości.

- Niektóre nieprawidłowości były usuwane na bieżąco, wykonanie pozostałych zostanie zweryfikowane podczas kontroli sprawdzających - podkreśla rzeczniczka sanepidu.

Sanepid prowadzi kontrole obiektów gastronomicznych nie tylko w czasie sezonu letniego. Lokale w miejscowościach nadmorskich są regularnie odwiedzane przez kontrolerów przez cały rok. W okresie wakacyjnym nadzór jest jednak wzmożony ze względu na zwiększony jest ruch turystyczny oraz na fakt, że niektóre punkty otwierają się tylko w sezonie.

