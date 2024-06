Niemcy tłumaczą się z incydentu na granicy w Osinowie Dolnym. Policjanci przywieźli migrantów do Polski. "Do podobnej sytuacji doszło po raz pierwszy"

Ludzie mylą je z meduzami

Żebropławy, bo o nich mowa, jeszcze do niedawna były stawiane na równi z meduzami. Mimo fizycznego podobieństwa, te gatunki różnią się jednak od siebie. Żebropławy nie posiadają komórek parzydełkowatych, więc kontakt z tymi stworzeniami nie grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Można spotkać je na plaży i wtedy nie wyglądają zbyt ciekawie. To po prostu bezbarwna przezroczysta galareta. Zdecydowanie lepiej żebropławy prezentują się w głębinach, gdzie można zaobserwować zjawisko bioluminescencji, czyli świecenia.

Żebropławy (Ctenophora) występują w co najmniej 180 gatunkach, z czego dwa gatunki występują w Morzu Bałtyckim. To świecący żebropław groszówka oraz mnemiopsis leidyi, który pochodzi z wód Oceanu Atlantyckiego.

Groszówka ma około centymetra średnicy i charakterystyczne żeberka, które sprawiają, że to stworzenie przypomina wyglądem owoc agrestu, co sprawia, że często określana jest mianem "morskiego agrestu". Żywi się m.in. planktonem.

Zdecydowanie więksi są przedstawiciele gatunku mnemiopsis leidyi, które osiągają do 12 centymetrów długości i do 5 centymetrów średnicy.

Są starsze od dinozaurów!

Ostatnie badania, których wyniki opublikowano w czasopiśmie "Nature" w 2023 roku, wykazały, że żebropławy to jedne z najstarszych gatunków żyjących na Ziemi. Zdecydowanie starsze niż gąbki, których wiek określano na około 500 milionów lat i to one do niedawna były uznawane za najstarszy gatunek. Jak tłupaczy prof. Daniel Rokhsar z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, wiek żebropławów określa się na 600, a nawet 700 milionów lat, czyli dużo wcześniej niż na Ziemi pojawiły się dinozaury.

- Trudno dokładnie stwierdzić, jaki on był, ponieważ stworzenia te nie pozostawiły po sobie skamieniałości - mówi naukowiec cytowany przez portal focus.pl. - Możemy jednak użyć porównań do wciąż żyjących zwierząt i wiemy, że najwięcej wspólnego mają z żebropławami.

Zdaniem naukowców współczesne żebropławy są najbliższymi krewnymi pierwszych zwierząt, które pojawiły się na Ziemi, z których wykształcił się także człowiek.

