Młody kierowca przyznał się do winy po tragicznym wypadku pod Szczecinkiem, w którym zginęły dwie osoby.

20-latek, przewożąc czworo nastolatków, stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do śmiertelnego zdarzenia.

Sprawdź, jakie środki zapobiegawcze zastosowano wobec podejrzanego i dlaczego.

Śmiertelny wypadek nastolatków pod Szczecinkiem. Kierowca usłyszał zarzuty

20-latek przyznał się do zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod Szczecinkiem. Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, w czasie wtorkowego przesłuchania mężczyzna wyraził "ogromną skruchę".

- Decyzją prowadzącego śledztwo prokuratora podejrzany został objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi, w tym dozorem policyjnym - mówi Dziadczyk.

20-letnu mieszkaniec powiatu szczecineckiego siedział za kierownicą volkswagena polo, przewożąc czworo nastolatków w wieku 15-17 lat. W niedzielę, 26 października, jechali oni drogą wojewódzką nr 172, gdy prowadzący stracił z nieznanych przyczyn panowanie nad autem. Nieopodal Ostropola samochód wypadł z jezdni, uderzył w drzewo i dachował, lądując na polu w pobliżu drogi. 15-letni chłopak i 16-letnia dziewczyna zginęli na miejscu, natomiast trzeci poszkodowany - 17-latek - został zabrany do szpitala z obrażeniami ciała. Nic poważnego nie stało się za to 17-letniej pasażerce i kierowcy - mężczyzna był trzeźwy.

