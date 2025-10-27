W pobliżu Ostropola pod Szczecinkiem, na drodze wojewódzkiej nr 172, doszło do śmiertelnego wypadku samochodowego.

Młody kierowca przewożący grupę nastolatków stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo, dachując, co doprowadziło do śmierci dwóch osób: 15-letniego chłopaka i 16-letniej dziewczyny.

Co doprowadziło do tej tragedii i czy kierowcę volkswagena czekają jakiekolwiek konsekwencje?

Śmiertelny wypadek pod Szczecinkiem. Nie żyje dwoje nastolatków

Kierujący volkswagenem polo 20-latek został zatrzymany przez policję po śmiertelnym wypadku nieopodal Ostropola na drodze wojewódzkiej nr 172. Mężczyzna przewoził czworo nastolatków w wieku 15-17 lat, gdy prawdopodobnie stracił panowanie nad autem, z niewyjaśnionych jak na razie przyczyn, i uderzył w przydrożne drzewo. To nie wszystko, bo auto jeszcze dachowało, lądując na polu niedaleko jezdni.

- W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie młode osoby: 15-letni chłopiec i o rok starsza dziewczyna. W pojeździe znajdowało się jeszcze dwóch 17-letnich pasażerów. Siedemnastolatek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala, natomiast pasażerka nie wymagała hospitalizacji i pozostała na miejscu zdarzenia - przekazała asp. szt. Anna Matys, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Jak dodaje kobieta, policjanci prowadzili czynności na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych, które nadzorował prokurator. Na miejscu m.in.:

zabezpieczono ślady;

wykonano oględziny;

przesłuchano świadków;

a od kierującego zabezpieczono krew do badań laboratoryjnych.

Zatrzymany 20-latek to mieszkaniec powiatu szczecineckiego.