Było smacznie!

Kulinarne atrakcje na Łasztowni. Wielki festyn rodzinny na finał wakacji

Przez ostatnie tygodnie gościli w różnych zakątkach regionu, by promować nasz lokalny przysmak, czyli ryby poławiane w wodach Pomorza Zachodniego. W ostatni sierpniowy weekend akcja "Wolin z rybą na talerzu" zawitała po raz kolejny do Szczecina, by zachęcić mieszkańców do spożywania ryb i zapewnić im sporą dawkę dobrej zabawy na koniec wakacji.