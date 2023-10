Kartkówka z geografii. Sprawdź swoją wiedzę ze stolic państw Azji! 8 punktów to już mistrzostwo

Ten region to prawdziwy "bastion bezbożników". Ludzie masowo uciekają z kościołów

Ten ustawowy obowiązek dotyczy wszystkich. Polacy zaskoczeni! Jest na to tylko 30 dni

Mieszkańcy otrzymali niepokojącego SMS-a z alertem RCB. To się wydarzy już tej nocy!

Wilk Kamyk jest znany mieszkańcom Międzyzdrojów od 2020 roku, gdy rannego wilka znaleziono w przydrożnym rowie. Prawdopodobnie został potrącony przez samochód. Konieczna była amputacja jednej łapy. Wilk trafił do Wolińskiego Parku Narodowego. Niedawno Kamyk zaczął pojawiać się w centrum Międzyzdrojów, gdzie znalazł sobie łatwy sposób na zdobycie pożywienia. Buszował m.in. po śmietnikach, gdzie żywił się resztkami, ale też bywał bardziej zuchwały, gdyż wchodził do ogródków gastronomicznych i zabierał ludziom jedzenie ze stołów, często wymuszając posiłki agresją. W ostatnich dniach doszło również do niebezpiecznych sytuacji na plaży. Wilk zaatakował i ugryzł dwie osoby.

Kilka wcześniejszych prób schwytania wilka okazało się nieudanych. Jednak, jak zapewniała w rozmowie z "Super Expressem" Wioletta Nawrocka, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, leśnicy robili wszystko, by złapać Kamyka i umieścić go w specjalnej wolierze, która powstała z myślą o nim.

- Budujemy dla niego specjalny, blisko półhektarowy wybieg, żeby miał warunki zbliżone do życia w naturze - mówiła Wioletta Nawrocka.

Wybieg powstał, a kolejna próba złapania wilka zakończyła się sukcesem. Kamyk został schwytany w poniedziałek, 2 października.

"Działania odbyły się przy zabezpieczeniu ze strony służb porządkowych, w tym Policji. W wyniku przeprowadzonej akcji udało się w sposób bezpieczny dla otoczenia i samego zwierzęcia, odłowić Kamyka i umieścić go w bezpiecznej wolierze na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Wilka tymczasowo uśpiono, przewieziono, a następnie wybudzono w wolierze" - czytamy w komunikacie Wolińskiego Parku Narodowego.

Wilk jest już w nowym domu i jak zapewniają przedstawiciele parku, jest w dobrej kondycji.

Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samica psa to: łania suka psica Dalej