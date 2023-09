Nie wygląda to dobrze

Kamyk terroryzuje Międzyzdroje

Mieszkańcy Międzyzdrojów znają go od dawna. "Kamyk", czyli wilk o trzech łapach, który żyje w okolicznych lasach, w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w rejonie plaży i promenady, wzbudzając popłoch wśród turystów. W ostatni weekend na plaży doszło do groźnego incydentu z jego udziałem.

Kamyk jest znany mieszkańcom Międzyzdrojów od 2020 roku, gdy rannego wilka znaleziono w przydrożnym rowie. Prawdopodobnie został potrącony przez samochód. Konieczna była amputacja jednej łapy. Wilk trafił do Wolińskiego Parku Narodowego. Niedawno Kamyk zaczął pojawiać się w centrum Międzyzdrojów, gdzie znalazł sobie łatwy sposób na zdobycie pożywienia. Buszował m.in. po śmietnikach, gdzie żywił się resztkami, ale też bywał bardziej zuchwały, gdyż wchodził do ogródków gastronomicznych i zabierał ludziom jedzenie ze stołów, często wymuszając posiłki agresją. W ostatnich dniach doszło również do niebezpiecznych sytuacji na plaży. Wilk zaatakował i ugryzł dwie osoby.

Leśnicy od dłuższego czasu próbują złapać Kamyka i przewieźć go w bezpieczne miejsce obok zagrody dla żubrów w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie wilk będzie pod stałą kontrolą. Niestety dotychczasowe próby okazały się nieskuteczne.

- Robimy wszystko, żeby go złapać - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Wioletta Nawrocka, dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. - Budujemy dla niego specjalny, blisko półhektarowy wybieg, żeby miał warunki zbliżone do życia w naturze.

Nowy wybieg ma być zabezpieczony, by Kamykowi nie udało się uciec. Wcześniej przebywał od już w tym miejscu, jednak wykopał dół pod ogrodzeniem i uciec. Od tego czasu wilk sieje grozę wśród mieszkańców i turystów.

Jak zachować się podczas spotkania z wilkiem?

Przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego przypominają, że mimo, iż Kamyk jest przyzwyczajony do ludzi, to wciąż jest dzikie zwierzę i duży drapieżnik, którego zachowanie może być nieprzewidywalne w kontakcie z człowiekiem. Leśnicy opublikowali instrukcję jak należy zachować się w przypadku spotkania Kamyka na swojej drodze. Zawiera ona 8 ważnych punktów, do których należy się zastosować:

Nie zbliżać się i nie podchodzić do zwierzęcia – unikać jakiejkolwiek interakcji. Nie nachylać się, nie wyciągać do niego dłoni, np. w celu pogłaskania. Zachować dystans i nie podchodzić bliżej w celu, np. uzyskania lepszego ujęcia. Nie karmić zwierzęcia, pokarm kojarzony z człowiekiem, powoduje jeszcze silniejszą interakcje z ludźmi, która dla obu stron jest zagrożeniem. Nie płoszyć, nie krzyczeć w jego kierunku, nie wykonywać żadnych gwałtownych gestów Należy spokojnie i powoli wycofać się z miejsca spotkania, nie odwracając się do zwierzęcia tyłem. Przy brzegu morskim, można wejść do wody i poruszać się równolegle do plaży. Nie uciekać, należy pamiętać że w behawioryzmie każdego drapieżnika leży instynktowna pogoń. Powiadomić Straż Parku Narodowego na numer tel. 537 777 132

