QUIZ. Co wiesz o paszteciku szczecińskim?

QUIZ

To jeden z najpopularniejszych szczecińskich przysmaków i obowiązkowa pozycja dla każdego turysty odwiedzającego stolicę Pomorza Zachodniego. Pasztecik szczeciński to także jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy fast food w Polsce. Co wiesz o tej kultowej przekąsce, z której Szczecin jest znany w całej Polsce? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!