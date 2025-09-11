Padła "szóstka" w Lotto! Ogromna wygrana

Wtorkowe losowanie Lotto okazało się przełomowe. 9 września, po kilku tygodniach oczekiwania, padła główna wygrana - najwyższa w tym roku i piąta pod względem wysokości najwyższa wygrana w historii tej gry liczbowej. Szczęśliwymi liczbami okazały się: 1, 19, 23, 31, 34 i 44. Tylko jednej osobie udało się trafnie wytypować tę kombinację.

Ile trafi na konto szczęśliwego gracza?

Szczęśliwy gracz nawet nie musiał wychodzić z domu, żeby odmienić swoje życie. Zakład został zawarty przez internet, za pośrednictwem strony www.lotto.pl. Na dodatek zaufał ślepemu losowi i zagrał metodą chybił-trafił. Na jego konto trafi 31 725 221,20 zł, pomniejszone o podatek od wysokich wygranych.

Co można zrobić z taką sumą? Możliwości są niemal nieograniczone. To szansa na spełnienie najbardziej szalonych marzeń, a także zapewnienie sobie luksusu do końca życia. Ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia.

W kolejnym losowaniu Lotto, w czwartek, 11 września, do wygrania będzie pula gwarantowana w wysokości 2 milionów złotych.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

