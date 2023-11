To miejsce z ciekawą historią. Atrakcyjna nieruchomość wkrótce pójdzie pod młotek

Co tu moze powstać?

Informację o sprzedaży starej olejarni przekazał w piątek, 17 listopada prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

"Kapitalna wiadomość. Stara Olejarnia z szansą na drugie życie! Dziś moja zastępczyni Anna Szotkowska podpisała umowę sprzedaży z Grupa ARCHE. Kto choć trochę orientuje się w branży doskonale wie, że trudno o solidniejszego inwestora. W obiekcie powstanie hotel z zapleczem eventowym i konferencyjnym. Nie mogę się doczekać efektów" - czytamy we wpisie prezydenta.

Monumentalny, ponad 180-letni budynek, znany jako stara olejarnia, pełnił wiele funkcji. Produkowano w nim mąkę, olej, a nawet szczotki i metale kolorowe. Obecnie, od około 30 lat, stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Jest to ulubione miejsce pasjonatów historii i eksploratorów opuszczonych miejsc, którzy uwieczniają je na zdjęciach i filmach. Niestety dawna fabryka często pada także ofiarą złodziei i wandali, którzy przyczyniają się do jej degradacji.

W styczniu 2023 roku szczecińscy radni zdecydowali o sprzedaży budynku wpisanego do rejestru zabytków z 99-procentową bonifikatą. Po wielu latach nieudanych starań o zagospodarowanie zabytku, pojawiło się światełko nadziei. Przetarg na sprzedaż dawnej olejarni wygrała firma Arche S.A., która ma spore doświadczenie w podobnych inwestycjach. Przykładem może być rewitalizacja dawnej cukrowni w Żninie, gdzie w poprzemysłowych budynkach powstał hotel. Umowa o sprzedaży nieruchomości została podpisana, teraz pozostaje czekać na efekty.

Niestety, pomimo atrakcyjnej ceny, przyszłego właściciela czekają ogromne, wielomilionowe wydatki, które będzie trzeba przeznaczyć na doprowadzenie zrujnowanej budowli do dawnego blasku. Dodatkowo będzie on również zobowiązany do przestrzegania harmonogramu prac i nadzoru konserwatorskiego.