Wyniki losowania z 23 stycznia

W piątkowym losowaniu Eurojackpot padły następujące liczby: 18, 36, 39, 45, 50 oraz 6 i 9. To właśnie ten zestaw sprawił, że w kilku krajach Europy gracze mogli otwierać szampana.

Główna wygrana w Niemczech

Największym szczęściarzem okazał się gracz z Niemiec, który trafił komplet liczb – 5+2. Do jego kieszeni trafi astronomiczna kwota ponad 53 milionów euro. To właśnie ta trafiona „siódemka” zakończyła trwającą od kilku tygodni kumulację.

Miliony także w Skandynawii

W drugim stopniu (5+1) odnotowano trzy wygrane – jedną w Norwegii i dwie w Szwecji. Każda z nich warta była ponad 741 tysięcy euro. Skandynawowie również mieli więc powody do radości.

Polacy z wygranymi III stopnia

W trzecim stopniu (5+0) padły cztery wygrane: dwie w Niemczech i – co najważniejsze dla nas – dwie w Polsce. Każda z nich warta była ponad 313 tysięcy euro, co po przeliczeniu daje 1 725 564,80 zł.

Od tej kwoty zostanie jeszcze odprowadzony podatek od wysokich wygranych, ale mimo to obaj polscy gracze mogą mówić o prawdziwym życiowym przełomie.

Kolejne losowanie już we wtorek

Emocje nie opadają. Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 27 stycznia. Tym razem do wygrania będzie pula gwarantowana – 45 milionów złotych. Czy szczęście znów uśmiechnie się do Polaków? Fani gry już odliczają godziny.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

