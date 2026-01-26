Spis treści
Wyniki losowania z 23 stycznia
W piątkowym losowaniu Eurojackpot padły następujące liczby: 18, 36, 39, 45, 50 oraz 6 i 9. To właśnie ten zestaw sprawił, że w kilku krajach Europy gracze mogli otwierać szampana.
Główna wygrana w Niemczech
Największym szczęściarzem okazał się gracz z Niemiec, który trafił komplet liczb – 5+2. Do jego kieszeni trafi astronomiczna kwota ponad 53 milionów euro. To właśnie ta trafiona „siódemka” zakończyła trwającą od kilku tygodni kumulację.
Miliony także w Skandynawii
W drugim stopniu (5+1) odnotowano trzy wygrane – jedną w Norwegii i dwie w Szwecji. Każda z nich warta była ponad 741 tysięcy euro. Skandynawowie również mieli więc powody do radości.
Polacy z wygranymi III stopnia
W trzecim stopniu (5+0) padły cztery wygrane: dwie w Niemczech i – co najważniejsze dla nas – dwie w Polsce. Każda z nich warta była ponad 313 tysięcy euro, co po przeliczeniu daje 1 725 564,80 zł.
Od tej kwoty zostanie jeszcze odprowadzony podatek od wysokich wygranych, ale mimo to obaj polscy gracze mogą mówić o prawdziwym życiowym przełomie.
Kolejne losowanie już we wtorek
Emocje nie opadają. Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 27 stycznia. Tym razem do wygrania będzie pula gwarantowana – 45 milionów złotych. Czy szczęście znów uśmiechnie się do Polaków? Fani gry już odliczają godziny.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
Jak grać w Eurojackpot?
Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.
Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.