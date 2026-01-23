Plac Solidarności w Szczecinie – symboliczne miejsce z nową jakością

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, modernizacja Placu Solidarności w Szczecinie ma się rozpocząć w lutym. Marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, podczas konferencji prasowej podkreślił symboliczne znaczenie tego miejsca:

- To jest miejsce, które stało się pewnego rodzaju miejscem dla tych wszystkich, którzy chcą się spotkać, żeby zamanifestować swoje poglądy, idee - mówił Olgierd Geblewicz. - Nieważne, czy jest to Marsz Równości, Marsz Niepodległości, czy Marsz Różowej Wstążki itp. Zawsze tym miejscem centralnym był Plac Solidarności.

Plac Solidarności od 2016 roku stanowi jednocześnie dach Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

"Zielona akupunktura" – nowy wygląd Placu Solidarności

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, na Placu Solidarności pojawi się m.in. czternaście nowych nasadzeń robinii białej, szesnaście ławek i podziemny zbiornik retencyjny zwiększający bezpieczeństwo Centrum Dialogu Przełomy. Architekt inwestycji, Robert Konieczny, wyjaśnił ideę projektu:

- Zastanawialiśmy się, jak nazwać całą tę akcję i stwierdziliśmy, że dobrą nazwą byłaby taka zielona akupunktura tego miejsca, dozielenienie - tłumaczył Robert Konieczny. - My zachowaliśmy te wszystkie drzewa, które rosły tam pierwotnie, a teraz dokładamy trochę więcej drzew, więcej cienia, dodajemy zbiornik retencyjny pod ziemią.

Konieczny podkreślił również znaczenie zbiornika retencyjnego w kontekście zmian klimatycznych.

- Teraz coraz częściej będą występowały takie sytuacje, że wody albo będzie brakować, albo będzie jej nadmiar - mówił architekt. - Te zbiorniki retencyjne są po to, żeby tę wodę przechwytywać w momentach krytycznych, albo magazynować wtedy, kiedy jej nie ma.

Przekazanie placu budowy ma nastąpić na początku lutego, a sam remont ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Europejski sukces Placu Solidarności i Centrum Dialogu Przełomy

Plac Solidarności wraz z podziemnym Centrum Dialogu Przełomy od lat cieszy się uznaniem nie tylko mieszkańców, lecz także ekspertów z całej Europy. W 2016 roku realizacja autorstwa Roberta Koniecznego i pracowni KWK Promes zdobyła jedną z najważniejszych nagród architektonicznych na kontynencie – European Prize for Urban Public Space, zostając uznaną za najlepszą przestrzeń publiczną w Europie. Projekt zwyciężył ex aequo z rewitalizacją hiszpańskich ogrodów w Caldes de Montbui, pokonując blisko 300 zgłoszeń z 33 krajów.

To wyróżnienie otworzyło „Przełomom” drogę do kolejnych sukcesów i umocniło pozycję Szczecina na mapie europejskiej architektury. Centrum, będące jednocześnie miejscem pamięci i nowoczesnym pawilonem muzealnym, regularnie pojawia się w publikacjach branżowych jako przykład udanego połączenia przestrzeni publicznej z funkcją edukacyjną i symboliczną. Dzięki temu planowana modernizacja Placu Solidarności nie jest jedynie inwestycją infrastrukturalną, lecz kontynuacją rozwoju miejsca, które już wcześniej zdobyło międzynarodowe uznanie.

