Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rozgrzała Szczecin! Zwiedzanie, polonez, iluminacje i lasery na Zamku Książąt Pomorskich

Szczecin zagrał w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie był jednym z miejsc przepełnionych pozytywną energią i hojnością. Mieszkańcy miasta ochoczo brali udział w licytacjach, na których można było zdobyć unikatowe przedmioty i doświadczenia. Na scenie prezentowali się lokalni artyści, umilając czas zgromadzonym. Nie zabrakło również możliwości zwiedzenia zabytkowych przestrzeni zamku z przewodnikiem, co stanowiło dodatkową atrakcję dla uczestników finału.

Marszałek Olgierd Geblewicz poprowadził poloneza dla WOŚP

Jednym z najbardziej widowiskowych momentów dnia był polonez, który przeszedł przez zamkowe dziedzińce i tarasy. W jednej z pierwszych par tanecznego korowodu dumnie kroczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Do wspólnego tańca chętnie dołączali mieszkańcy.

Światełko do Nieba rozświetliło Zamek Książąt Pomorskich

O godzinie 20:00, zgodnie z tradycją, odbyło się Światełko do Nieba. Zamek Książąt Pomorskich zamienił się w arenę spektakularnego pokazu iluminacji i laserów, które rozświetliły nocne niebo. To symboliczne wydarzenie stanowiło kulminację całodniowych obchodów i wyraz wdzięczności dla wszystkich darczyńców i wolontariuszy zaangażowanych w 34. finał WOŚP.

WOŚP gra dla „zdrowych brzuszków”

Tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wsparcie diagnostyki oraz leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W dniu finału udało się zebrać rekordową kwotę ponad 183 mln zł. To więcej niż w ubiegłym roku, kiedy przed północą na koncie WOŚP znajdowało się 178,5 mln zł. Ostateczny wynik zbiórki poznamy w marcu.

Czy WOŚP pobije kolejny rekord?

Wiele wskazuje na to, że tegoroczny finał WOŚP ma szansę pobić ubiegłoroczny rekord, kiedy to na koncie Orkiestry znalazło się aż 289 mln zł. Entuzjazm i zaangażowanie darczyńców z całej Polski, w tym mieszkańców Szczecina, dają nadzieję na jeszcze lepszy wynik. Przekonamy się o tym już niebawem, gdy zostaną podliczone wszystkie datki i wpływy z aukcji.

