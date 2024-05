Plac WOŚP już oficjalnie! Jurek Owsiak odsłonił tablicę na Łasztowni

To warto wiedzieć!

Nową nazwę nosi plac na północnym krańcu wyspy, gdzie znajduje się charakterystyczny napis "Szczecin" i pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Pomysłodawcą nadania placu nazwy WOŚP był radny Bazyli Baran, który m.in. tak uzasadniał swoją ideę:

"Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez ponad 30 lat działa na rzecz poprawy stanu naszego zdrowia (zwłaszcza dzieci), na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Od wielu lat WOŚP niezmiennie cieszy się przytłaczającym zaufaniem wśród Polek I Polaków – według badań Grupy IQS z grudnia 2020 roku 84% Polaków ufa WOŚP. Pod względem zaufania WOŚP zajęła pierwszą lokatę pośród kilkudziesięciu instytucji i organizacji ujętych w zestawieniu. W czasach głębokich podziałów społecznych jakie dotykają polskie społeczeństwo, niewiele jest instytucji, które wbrew dzielącym rodaków na co dzień różnicom, charakteryzują się tak wielkim szacunkiem".

Za nadaniem nowej nazwy zagłosowało 19 radnych. 6 radnych głosowało przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

W środę, 29 maja plac na Łasztowni już oficjalnie otrzymał nową nazwę. W wydarzeniu uczestniczył prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak, a także prezydent miasta Piotr Krzystek, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz szczecińscy radni.

Jurek Owsiak podziękował wszystkim za zaangażowanie i za ten miły gest w postaci nadania placowi na Łasztowni nazwy WOŚP.

- To jest przede wszystkim hołd dla wolontariuszy i wszystkich ludzi dobrej woli - podkreślał prezes fundacji i przypomniał jak dużą rolę odgrywa Pomorze Zachodnie w działalności WOŚP. Przypomnijmy, w Szczecinie odbyła się druga edycja festiwalu Woodstock w 1996 roku. Od kilku lat kolejne edycje Pol'And'Rock odbywają się również w województwie zachodniopomorskim.

– Dziękuję ci Jurku, że prowadzisz to dzieło i wspierasz nasze szpitale. Jako marszałek jestem odpowiedzialny za osiem szpitali, do których trafił sprzęt za kilkadziesiąt milionów złotych - mówił marszałek Olgierd Geblewicz. Przypomnijmy, dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy do zachodniopomorskich szpitali trafiło 1366 sztuk sprzętu medycznego o wartości ponad 65 milionów złotych.

- Dziękujemy za to, co pan robi dla Polski – podkreślał prezydent Piotr Krzystek. – WOŚP angażuje ludzi, sprawia, że ludzie dobrego serca są aktywni. Chcemy uhonorować aktywność organizacji, choćby tak symbolicznie.

Szczecin jest już 83. miejscowością w Polsce, gdzie nazwę WOŚP nadano ulicy lub placowi.