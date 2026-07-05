Drastycznie rośnie liczba zamkniętych kąpielisk nad Bałtykiem. "Morze jest bezlitosne"

Bałtyk pokazuje siłę

Według danych z Serwisu Kąpieliskowego GIS sytuacja nad morzem gwałtownie się pogorszyła. W niedzielę zakaz kąpieli obowiązuje na około 140 plażach. Powód jest jeden: trudne warunki na morzu, które w ostatnich godzinach jeszcze się nasiliły. Ratownicy mówią wprost – prądy wsteczne potrafią wciągnąć pod wodę w kilka sekund.

Zachodniopomorskie: czerwone flagi od Świnoujścia po Jarosławiec

Najgorsza sytuacja panuje w województwie zachodniopomorskim. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Darłowie, Wiciu i Jarosławcu.Plaże pełne turystów, ale w wodzie – pustka. Ratownicy nie mają wątpliwości: to jeden z najtrudniejszych dni tego sezonu.

Pomorskie też zamyka plaże

W województwie pomorskim sytuacja wygląda równie poważnie. Czerwone flagi wiszą m.in. w Ustce, Rowach, Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach, Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej.W Gdańsku zamknięto kąpieliska Orle i Świbno – tam fale osiągają wysokość, która uniemożliwia jakiekolwiek bezpieczne wejście do wody.

Ratownicy: „Sprawdzaj flagi, nie ryzykuj życia”

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się z godziny na godzinę. Ratownicy apelują, by zawsze sprawdzać oznakowanie na plaży i bezwzględnie stosować się do ich poleceń.Wchodzenie do wody przy czerwonej fladze to igranie z życiem – Bałtyk potrafi być zdradliwy nawet przy pozornie spokojnej tafli.

Gdzie sprawdzić aktualne informacje?

Stan kąpielisk można na bieżąco monitorować w Serwisie Kąpieliskowym GIS: sk.gis.gov.pl.

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Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie