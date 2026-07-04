Zamykają plaże na potęgę! Zakaz kąpieli na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-04 16:19

W sobotę, 4 lipca, nad polskim morzem obowiązuje niemal masowy zakaz kąpieli. Czerwone flagi powiewają już na ponad stu kąpieliskach – od Świnoujścia po Krynicę Morską. Powód jest podwójny: gwałtowne warunki pogodowe oraz zakwit sinic, który uderzył w popularne plaże Pomorza. Ratownicy ostrzegają: wejście do wody może skończyć się tragicznie, nawet dla świetnych pływaków.

Czerwona flaga na plaży przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli nad Bałtykiem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Cunaplus/ Shutterstock

Bałtyk niespokojny jak jesienią. Prądy wsteczne ciągną w głąb morza

Silny wiatr, wysokie fale i wyjątkowo niebezpieczne prądy wsteczne to główna przyczyna zamknięcia większości kąpielisk nad Bałtykiem. Według danych Serwisu Kąpieliskowego GIS, około 130 miejsc w północnej Polsce zostało dziś wyłączonych z użytkowania.

Ratownicy podkreślają, że prąd wsteczny działa jak „taśma” wciągająca kąpiących się w głąb morza. Wystarczy kilka sekund, by stracić grunt pod nogami. W takich warunkach nawet doświadczeni pływacy nie są w stanie wrócić do brzegu.

Sinice uderzają w Pomorze. Zielona woda i zakaz kąpieli

To nie jedyne zagrożenie. Na wielu plażach w województwie pomorskim pojawił się zakwit sinic, który zmusił sanepid do zamknięcia kolejnych kąpielisk – m.in. w Gdańsku, Sopocie, Ustce, Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze czy Krynicy Morskiej.

Kontakt z wodą zanieczyszczoną sinicami może wywołać wysypkę, podrażnienia skóry, zaczerwienienie oczu, a po połknięciu – bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

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Zachodniopomorskie pod czerwonymi flagami

Najtrudniejsza sytuacja panuje na wybrzeżu zachodniopomorskim. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w: Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.

To właśnie tu prądy wsteczne są dziś szczególnie silne – ratownicy mówią o „wyjątkowo niebezpiecznych warunkach”.

Pomorskie: sinice + sztorm. Podwójny cios dla plażowiczów

W województwie pomorskim część kąpielisk zamknięto z powodu sinic, a część z powodu sztormowego morza. Czerwone flagi wiszą m.in. w:Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie, Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach, Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej.

W Gdańsku zamknięto trzy kąpieliska: Sobieszewo, Orle i Świbno.

Ratownicy apelują: sprawdzaj flagi i nie ryzykuj życia

Sytuacja na kąpieliskach zmienia się z godziny na godzinę. Ratownicy proszą, by przed wejściem do wody zawsze sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do ich poleceń.Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – nie „odradzamy”, nie „nie polecamy”, tylko zakaz.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk można śledzić w Serwisie Kąpieliskowym GIS.

Bałtyk nie wybacza. To nie jest dzień na ryzyko

Wysokie fale, prądy wsteczne i sinice stworzyły wyjątkowo niebezpieczną mieszankę. Ratownicy mówią wprost: to jeden z najgorszych dni tego sezonu.Jeśli planujecie plażowanie – wybierzcie spacer, leżak, lody, ale nie wchodźcie do wody.

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