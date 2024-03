To prawdziwa perełka!

Była ruiną, będzie prawdziwą pięknością. Stara drukarnia zmienia się z dnia na dzień

SES 11:59

Przez ćwierć wieku był skazany na zapomnienie, a przez wielu spisany na straty. Jeden z najpiękniejszych przedwojennych budynków w Szczecinie przez długi czas nie miał szczęścia do inwestorów. Na szczęście to już przeszłość. Dawna drukarnia u zbiegu ulic Dworcowej i Świętego Ducha odzyskuje swój dawny blask. Zmienia się również otoczenie budynku. Obecnie jest to jeden wielki plac budowy, do zrobienia zostało jeszcze sporo, jednak efekty już budzą zachwyt.