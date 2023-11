Był wulgarny i filmował stewardessy. Szokujące sceny w samolocie z Norwegii

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 3 listopada w samolocie lecącym z Norwegii do Polski. Podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Goleniowie, kapitan samolotu poprosił o pomoc w związku z podróżnym, który nie stosował się do zasad obowiązujących na pokładzie. 46-latek miał pić alkohol, filmować współpasażerów i stewardessy, a gdy ci poinformowali sobie, że sobie tego nie życzą, zareagował agresją i wulgaryzmami.

Po wylądowaniu samolotu, na jego pokład weszli funkcjonariusze straży granicznej, by zainterweniować wobec niekulturalnego pasażera. W asyście pograniczników, pijany 46-latek dobrowolnie opuścił samolot.

Mężczyzna na długo zapamięta swój wybryk. Za niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego i zakłócanie porządku publicznego został ukarany mandatem.

Czy rozpoznasz kraj po kształcie? Quiz dla prawdziwych znawców geografii! Pytanie 1 z 10 Kraj o kształcie przypominającym buta to: Francja Włochy Chorwacja Dalej