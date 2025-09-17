Zmiany w komunikacji tramwajowej. Więcej kursów w godzinach szczytu

Od 1 października nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Szczecinie. Istotną zmianą jest zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów.

- Wszystkie linie tramwajowe (z wyjątkiem linii 4) w dni nauki w szkołach w godzinach 6:00 – 8:00 i 13:00 – 17:00 będą kursować z częstotliwością zwiększoną do 12 minut - informuje Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Ponadto na wybranych odcinkach wprowadzone zostaną korekty czasów przejazdu. Przystanki „Kolumba”, „Zapadła” i „Tama Pomorzańska” zostaną przekwalifikowane na stałe.

Nowa linia 74 i zmiany na linii 86

Największe zmiany czekają pasażerów autobusów. Zmieni się funkcjonowanie linii 86, na której wszystkie kursy realizowane będą na trasie Plac Rodła – Zakłady Piekarnicze.

Uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa 74, kursująca na trasie Plac Rodła – Osiedle Zawadzkiego. Na odcinku Plac Rodła – Derdowskiego / Osiedle Kaliny autobusy będą kursować trasą linii 86 i dalej przez ul. Witkiewicza, ul. Taczaka, ul. Sosabowskiego i ul. Szafera do pętli „Osiedle Zawadzkiego”.

Ponadto na linii 67 nastąpi zmiana rozkładów jazdy we wszystkie dni (zmiana godzin kursów oraz czasów przejazdu) bez zmiany częstotliwości kursowania. Na liniach 88, 102, 103, 106, 221 i 244 ze względu na dopasowanie do nowych rozkładów jazdy linii tramwajowych w dni powszednie wprowadzony zostanie podział na rozkłady jazdy obowiązujące w dni nauki w szkołach oraz w dni wolne od nauki w szkołach.

Nowe trasy nocnych linii 528 i 536

Na linii 528 wprowadzona zostanie nowa trasa (Pomorzany Dobrzyńska – Maczka) i rozkład jazdy. Na linii 536 wprowadzona zostanie nowa trasa (Maczka – Grzepnica) i rozkład jazdy. Skomunikowania między liniami 528 i 536 realizowane będą na pętli „Maczka”. Uruchomione zostaną przystanki „Grzepnica Rezydencka” w obu kierunkach (wspólne z linią 221).

Dlaczego wprowadzane są zmiany w komunikacji miejskiej Szczecin?

Wprowadzane od października zmiany w komunikacji miejskiej są wynikiem poprawy sytuacji kadrowej u operatorów – w szczególności w spółce Tramwaje Szczecińskie.

- Dzięki temu w dni powszednie w godzinach szczytu przywrócona zostanie 12-minutowa częstotliwość kursowania, która obowiązywała na większości linii tramwajowych do października 2022 r. - tłumaczy Marta Kwiecień-Zwierzyńska. - Jednocześnie wprowadzone zostaną zmiany na liniach autobusowych powiązanych z liniami tramwajowymi – w szczególności w godzinach szczytu nastąpi zwiększenie częstotliwości kursowania linii 103 i 106 z 30 do 24 minut.

Zmiana rozkładu jazdy linii 86 oraz uruchomienie nowej linii 74 to odpowiedź na zgłaszane przez pasażerów uwagi dotyczące przepełnionych autobusów na dotychczasowej trasie linii 86.

- Nowa linia 74 kursować będzie również przez pozbawiony obecnie komunikacji miejskiej nowo wybudowany odcinek ul. Sosabowskiego - dodaje przedstawicielka ZDiTM. - Z kolei zmiana trasy linii 528 odpowiada na zgłaszane przez mieszkańców Gumieniec (szczególnie rejon ul. Hrubieszowskiej i os. Za Sterem) postulaty dotyczące objęcia tego obszaru komunikacją nocną.

Podsumowując, od 1 października 2025 roku pasażerów czekają spore zmiany w komunikacji miejskiej w Szczecinie. Warto więc zapoznać się z nowymi rozkładami jazdy i trasami, aby uniknąć nieporozumień.

