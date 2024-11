Szczecin kupi nowe tramwaje

Nowe tramwaje mają być w całości niskopodłogowe i dwukierunkowe. Do przetargu ogłoszonego przez spółkę Tramwaje Szczecińskie zgłosiła się tylko jedna firma. To Modertrans z Poznania, który zaproponował cenę 63 728 760 zł. Oferta mieści się w zakładanym budżecie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by podpisać umowę, co nastąpi najprawdopodobniej w najbliższym czasie.

Umowa obejmuje dostawę czterech, w całości niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych, kompletu specjalistycznego wyposażenia obsługowo-naprawczego i specjalistycznego pojazdu technicznego. Mają one zostać dostarczone do Szczecina w ciągu 510 dni od podpisania umowy, najpóźniej do końca maja 2026 roku.

Cztery, a może nawet dwanaście

Dlaczego dwanaście tramwajów, skoro w umowie jest mowa o czterech? Chodzi mianowicie o tzw. prawo opcji, czyli zastrzeżenie, że zamówienie może zostać rozszerzone o kolejnych osiem takich samych tramwajów, w takiej samej cenie za pojazd i na takich samych warunkach. To jednak będzie uzależnione od możliwości finansowych miasta i zdobycia środków z KPO.

Po co nam tramwaje dwukierunkowe?

Dlaczego Szczecin zamawia tramwaje dwukierunkowe, które są droższe od tradycyjnych, a wszystkie trasy kończą się pętlami, co nie wymaga taboru poruszającego się w dwóch kierunkach? Tego rodzaju pojazdy okazują się bardzo przydatne w sytuacjach, gdy remontowane są torowiska. Można wówczas maksymalnie wydłużyć trasę, bez konieczności zamykania długich odcinków i uruchamiania komunikacji zastępczej. Przykładem może być trwająca obecnie przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich. Dzięki tramwajom dwukierunkowym można dojechać aż do placu Szyrockiego. W przeciwnym wypadku niemal cała aleja Piastów na odcinku prawie 2 kilometrów pozbawiona byłaby połączeń tramwajowych, gdyż ze względu na układ torowy, mogłyby one dojeżdżać jedynie do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.

Podobne rozwiązania z użyciem dwukierunkowego taboru zastosowano wcześniej na ul. Mickiewicza i Żołnierskiej, podczas prac na Krzekowie, a także podczas przebudowy pl. Zwycięstwa, gdy tramwaje zawracały na Bramie Portowej.

