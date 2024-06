Z Pomorzan znikną tramwaje. Ogromne zmiany dla pasażerów i kierowców

Bili gałęziami roczną dziewczynkę, by wypędzić z niej diabła. Mieszkańcy w szoku. "Wielkie draństwo!"

Wyłączenie pętli Pomorzany i części al. Powstańców Wielkopolskich oznacza prawdziwą kaskadę zmian w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w wielu rejonach Szczecina. Z powodu zamknięcia ulicy dla ruchu kołowego objazdy czekają także kierowców.

Komunikacja zastępcza – autobus 811 i tramwaj 4

28 czerwca wieczorem z al. Powstańców Wielkopolskich w kierunku zajezdni zjadą ostatnie tramwaje linii 11 i 12. Pętla Pomorzany zostanie wyłączona z użytku, dzięki czemu będzie możliwe zakończenie jej rozbudowy.

29 czerwca do obsługi relacji Pomorzany centrum Szczecina wejdzie autobus zastępczy 811, który w pierwszych dwóch dniach będzie kursował między ul. Dobrzyńską a Placem Szarych Szeregów – przez Budziszyńską – Powstańców Wielkopolskich – Plac Szyrockiego i Plac Kościuszki, a od 1 lipca między ul. Dobrzyńską a Placem Kościuszki, ale już objazdem: Budziszyńską, Powstańców Wielkopolskich, Milczańską, Mieszka I, Placem Szyrockiego i dalej Piastów.

Dodatkowo od 1 lipca komunikację tramwajową między centrum a Placem Szyrockiego obsługiwać będzie tramwaje dwukierunkowe. W tym celu powstanie tzw. przeplotka na Placu Szyrockiego, czyli rozjazd umożliwiający zmianę torowiska i kierunku jazdy. Tramwaje oznaczone numerem 4 będą jeździć po trasie: Plac Szyrockiego – Plac Żołnierza Polskiego przez Plac Kościuszki, Plac Szarych Szeregów, Plac Rodła, Wyzwolenia, Plac Żołnierza Polskiego (i nawrót przez Plac Hołdu Pruskiego).

- Szczecin dysponuje sześcioma tramwajami dwukierunkowymi, które obecnie obsługują odcinek między ulicami Wawrzyniaka a Żołnierską - tłumaczy Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Dzięki zakończeniu prac na budowie nowego torowiska na ulicy Sosabowskiego „dwukierunki” będzie można przerzucić na trasę „czwórki”.

Przebudowa al. Powstańców Wlkp. - objazdy

Pierwszy etap przebudowy al. Powstańców Wielkopolskich obejmie odcinek między Placem Szyrockiego a ul. Milczańską. Zostanie on wyłączony z ruchu kołowego 1 lipca. Objazdy dla pojazdów samochodowych będą wytyczone przez:

ul. Milczańską do ul. Mieszka I (tu nastąpi zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mieszka z Milczańską),

ul. Starkiewicza - Dąbrowskiego - Plac Szyrockiego,

ul. Szpitalną - Połabską - Boczną - Starkiewicza - Dąbrowskiego - Plac Szyrockiego.

ul. Włościańską (przy starym kościele) tu zostanie wprowadzona sygnalizacja wahadłowa z uwagi ma małą szerokość jezdni.

By ułatwić kierowcom orientację, tablice każdego objazdu będą oznaczone innym kolorem i odrębnym znakiem graficznym.

Dojazd do posesji znajdujących się na wyłączonym odcinku al. Powstańców Wielkopolskich będzie możliwy przez Milczańską, a dla części adresów przez teren budowy (czyli wytyczonym pasem ruchu w al. Powstańców Wielkopolskich od strony Placu Szyrockiego.

i Autor: Tramwaje Szczecińskie Objazdy na Pomorzany

W drugim etapie przebudowy al. Powstańców Wielkopolskich z ruchu kołowego zostanie wyłączony odcinek od ul. Milczańskiej do pętli Pomorzany. Zakończenie modernizacji całej alei planowane jest na lipiec 2025 roku.

Dojazd do Pomorzan poprawi się jesienią. W listopadzie planowane jest ponowne otwarcie dla ruchu tramwajowego i kołowego ulic wzdłuż Odry, łączących Dworzec Główny PKP z pętlą Pomorzany. Nieco wcześniej ma być możliwa komunikacja tramwajowa na ulicach Dworcowej i Nowej.

Torowa rewolucja na kierunku Pomorzany

Modernizacja ulic nadodrzańskich i al. Powstańców Wielkopolskich to ostatnie zadanie drugiego etapu tzw. "torowej rewolucji", która obejmuje przebudowę ulic Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska (zwanych w skrócie Kolumba) oraz al. Powstańców Wielkopolskich.

Ciąg ulic wzdłuż Odry łączący ulicę Wyszyńskiego (przy moście Długim) z pętlą Pomorzany liczy 3,5 kilometra. Na całej tej długości powstają nowe jezdnie, chodniki i torowisko, łącznie z infrastrukturą podziemną, oświetleniem, trakcją tramwajową. To zadanie obejmuje również modernizację dwóch prostopadłych ulic Dworcowej i Nowej.

Odcinek między Wyszyńskiego a Dworcem PKP jest praktycznie gotowy. Zaawansowanie prac na Kolumba przekracza 70 proc.

– Na placu budowy jesteśmy siedem dni w tygodniu od 7 rano do 19-20. W sumie ok. 80 osób – informuje Tomasz Czupryna, dyrektor kontraktu z krakowskiej firmy ZUE, która jest wykonawcą inwestycji.

Także w al. Powstańców Wielkopolskich powstaną nowe jezdnie, chodniki, torowiska, infrastruktura podziemna (m.in. nowe wodociągi), oświetlenie, trakcja tramwajowa. Zostaną przebudowane wiadukty. Dodatkowym elementem będą drogi i pasy rowerowe.

Dwa razy większa pętla

Wspólną częścią obu projektów: ul. Kolumba i al. Powstańców Wielkopolskich jest pętla Pomorzany, która po zakończeniu modernizacji będzie ponad dwukrotnie większa. Torowisko i pięć peronów będą miały odpowiednio długość 1350/520 metrów (obecnie 610/130 m). Wewnątrz powstanie parking, tor odstawczy, budynek socjalny dla motorniczych oraz toalety miejskie. Przebudowany układ torowy umożliwi wyjazd z każdego toru w dwóch kierunkach (al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Kolumba).

Planowana w dwóch osobnych turach przebudowa ul. Kolumba i al. Powstańców Wielkopolskich rozpoczęła się w listopadzie 2021 i miała zostać zakończona po 24 miesiącach. Terminu tego nie udało się utrzymać ze względu na liczne niespodziewane kolizje podziemne z rurociągami, kablami oraz zmiany projektowe. Kontrakt został przedłużony do lipca 2025.

Drugi etap "torowej rewolucji" objął w sumie osiem zadań i 23 km kluczowych dla funkcjonowania miasta torowisk. Wartość inwestycji: 592,5 mln zł, z czego 356,2 mln zł. to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wnioskodawcą i beneficjantem projektu jest Gmina Miasto Szczecin, a za jego realizację odpowiada spółka Tramwaje Szczecińskie (jako inwestor zastępczy).

i Autor: Tramwaje Szczecińskie Al. Powstańców Wlkp. przed przebudową

Zmiany dla pasażerów

Szczegóły zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z przejściem do kolejnego etapu prac przy przebudowie ul. Kolumba i al. Powstańców Wlkp. oraz udostępnieniem ul. Sosabowskiego dla ruchu tramwajów

Zmiany obowiązujące w dniach 29 i 30.06.2024

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 811, kursująca na trasie Pomorzany Dobrzyńska – Plac Szarych Szeregów (nawrót na pl. Odrodzenia), z obsługą przystanków:

„Pomorzany Dobrzyńska” (wspólny z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21911),

„Budziszyńska” (tylko w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, wspólny z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21711),

„Inowrocławska” na żądanie (tylko w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, wspólny z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21811),

„Pomorzany” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21631 i 21632),

„Frysztacka” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21521 i 21522),

„Szpitalna” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 806, 524 i 528, nr 21411 i 21412),

„Starkiewicza” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 523, 524 i 529, nr 21311 i 21314),

„Plac Szyrockiego” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 523, 524 i 529, nr 21211 i 21214),

„Szwoleżerów” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 21111 i 21114),

„Narutowicza” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 70, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 21011 i 21014),

„Plac Kościuszki” (w kierunku pl. Szarych Szeregów, w ciągu al. Piastów przed skrzyżowaniem z ul. Łokietka, wspólny z liniami 62, 70, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 10433),

„Plac Kościuszki” (w kierunku pl. Szarych Szeregów, w ciągu al. Piastów za pl. Kościuszki, nr 10413),

„Plac Kościuszki” (w kierunku Pomorzan, w ciągu al. Piastów przed pl. Kościuszki, nr 10411),

„Plac Kościuszki” (w kierunku Pomorzan, w ciągu al. Piastów przed skrzyżowaniem z ul. Pułaskiego, wspólny z liniami 61, 62, 90, 198, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 10435),

„Piastów” (w kierunku pl. Szarych Szeregów, w ciągu al. Piastów przed skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską, wspólny z liniami 70, 523 i 524, nr 11831),

„Piastów” (w kierunku Pomorzan, w ciągu al. Piastów za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską, wspólny z linią 90, nr 11833),

„Plac Szarych Szeregów” (końcowy-postojowy, dla wysiadających, w ciągu ul. Piłsudskiego za pl. Szarych Szeregów, na wysokości przystanku tramwajowego, nr 11714),

„Plac Szarych Szeregów” (dla wsiadających, wspólny z liniami tramwajowymi od strony Placu Rodła, nr 11712).

Obowiązywać będzie częstotliwość kursowania:

w sobotę: w godz. 9–19 co 7–8 minut, w pozostałym okresie co 10 minut,

w niedzielę: co 10 minut.

Wybrane kursy wykonywane będą na skróconej trasie Pomorzany Dobrzyńska – Plac Kościuszki

Zmiany obowiązujące od dnia 29.06.2024 do odwołania

Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Plac Szyrockiego – Pomorzany, a w dniach 29–30.06 również na odcinku Piastów – Plac Szyrockiego.

Na pętli „Osiedle Zawadzkiego” obowiązywać będzie następujące przypisanie linii do kolejnych torów (licząc od toru zewnętrznego):

tor 1 (przystanek 37611) – linia 1,

tor 2 (przystanek 37612) – linia 3,

tor 3 (przystanek 37613) – linia 5,

tor 4 (przystanek 37614) – linia 7.

Linia 5 kursować będzie na trasie Osiedle Zawadzkiego – ul. Mickiewicza – Stocznia Szczecińska. Na wydłużonej trasie zostaną uruchomione przystanki „Modra” (nr 37731 w kierunku Os. Zawadzkiego i 37732 w kierunku centrum). Przystanki „Krzekowo” tymczasowo nie będą obsługiwane.Na linii 6 nastąpi korekta rozkładów jazdy z uwagi na skomunikowania z linią 5.

Linia 7 kursować będzie na trasie Osiedle Zawadzkiego – ul. Mickiewicza – Turkusowa. Na wydłużonej trasie zostaną uruchomione przystanki „Modra” (nr 37731 w kierunku Os. Zawadzkiego i 37732 w kierunku centrum). Przystanki „Krzekowo” tymczasowo nie będą obsługiwane.

Linia 10 kursować będzie na trasie:

Gumieńce – pl. Rodła – ul. Arkońska – Głębokie (tor środkowy) – w dni powszednie w godzinach szczytu, a w okresie wakacji letnich w dni powszednie do godz. 20 oraz w soboty i dni świąteczne,

Gumieńce – pl. Rodła – ul. Arkońska – Las Arkoński (tor zewnętrzny) – poza okresem wakacji letnich w dni powszednie poza godzinami szczytu (do godz. 20) i w soboty,

na dotychczasowej trasie Gumieńce – Plac Rodła – w dni powszednie po godz. 20 oraz w dni świąteczne poza okresem wakacji letnich.

Linia 11 kursować będzie na trasie Dworzec Niebuszewo (tor wewnętrzny) – Plac Rodła – Ludowa.

Kursowanie linii 12 zostaje zawieszone.

Nastąpi zmiana trasy linii 242. Od przystanku „Szwoleżerów” autobusy w obu kierunkach kursować będą przez ul. Mieszka I, ul. Milczańską, al. Powstańców Wlkp., ul. Budziszyńską, ul. Włościańską, ul. Szczawiową do przystanku „Elektrownia Pomorzany” i dalej bez zmian. Na trasie objazdu uruchomione zostaną przystanki:

„Plac Szyrockiego” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241 i 243, nr 21221 i 21222),

„Mieszka I” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241 i 243, nr 23411 i 23412),

„Milczańska” na żądanie (w obu kierunkach, wspólne z linią 53, nr 27121 i 27122),

„Dunikowskiego” (w obu kierunkach, wspólne z linią 53, nr 23311 i 23312),

„Szpitalna” (w obu kierunkach, z liniami 806, 524 i 528, nr 23311 i 23312),

„Frysztacka” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21521 i 21522),

„Pomorzany” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21631 i 21632),

„Pomorzany Dobrzyńska” (w obu kierunkach, przystanki tymczasowe w ciągu ul. Budziszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Dobrzyńską, nr 21991 w kier. Pargowa, 21992 w kier. pl. Kościuszki),

„Włościańska” na żądanie (w obu kierunkach, przystanki tymczasowe w ciągu ul. Szczawiowej przy skrzyżowaniu z ul. Bydgoską, nr 27491 w kier. Pargowa, 27492 w kier. pl. Kościuszki).

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki:

„Plac Szyrockiego” (w ciągu ul. Dąbrowskiego),

„Kusocińskiego”,

„Piekary”,

„Tama Pomorzańska”,

„Tama Pomorzańska 5”,

„Szczawiowa Oczyszczalnia”,

„Włościańska” (w stałych lokalizacjach).

Zmiany obowiązujące od dnia 1.07.2024 (dla linii nocnych od nocy 1/2.07.2024) do odwołania

Uruchomiona zostanie linia tramwajowa 4, kursująca na trasie Plac Szyrockiego – Plac Szarych Szeregów - Plac Żołnierza Polskiego (nawrót przez al. Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Plac Hołdu Pruskiego) z częstotliwością co 7–8 minut w dni powszednie (do godz. 20) i soboty (w godz. 9–18), w pozostałym okresie co 10 minut.

Nastąpi zmiana trasy linii 806 w kier. Placu Rodła. Od przystanku „Szpitalna” autobusy kursować będą przez ul. Szpitalną, ul. Połabską, ul. Boczną do przystanku „Boczna” i dalej bez zmian, z pominięciem przystanku „Starkiewicza”. Uruchomiony zostanie przystanek „Świętego Józefa” (nr 22122), zlokalizowany w ciągu ul. Połabskiej na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 811, kursująca na trasie Pomorzany Dobrzyńska – Plac Kościuszki, z obsługą przystanków:

„Pomorzany Dobrzyńska” (wspólny z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21911),

„Budziszyńska” (tylko w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, wspólny z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21711),

„Inowrocławska” na żądanie (tylko w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, wspólny z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21811),

„Pomorzany” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21631 i 21632),

„Frysztacka” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 53, 806, 524 i 528, nr 21521 i 21522),

„Szpitalna” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 806, 524 i 528, nr 21411 i 21412),

„Dunikowskiego” (w obu kierunkach, wspólne z linią 53, nr 23311 i 23312),

„Milczańska” na żądanie (w obu kierunkach, wspólne z linią 53, nr 27121 i 27122),

„Mieszka I” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241 i 243, nr 23411 i 23412),

„Plac Szyrockiego” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241 i 243, nr 21221 i 21222),

„Szwoleżerów” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 21111 i 21114),

„Narutowicza” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 70, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 21011 i 21014),

„Plac Kościuszki” (tylko w kierunku pętli „Plac Kościuszki”, w ciągu al. Piastów przed skrzyżowaniem z ul. Łokietka, wspólny z liniami 62, 70, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 10433),

„Plac Kościuszki” (w kierunku Pomorzan, w ciągu al. Piastów przed skrzyżowaniem z ul. Pułaskiego, wspólny z liniami 61, 62, 90, 198, 241, 242, 243, 523 i 524, nr 10435).

Obowiązywać będzie częstotliwość kursowania:

w dni powszednie: do godz. 20 co 7–8 minut, po godz. 20 co 10 minut,

w soboty: w godz. 9–19 co 7–8 minut, w pozostałym okresie co 10 minut,

w niedziele i dni świąteczne: co 10 minut.

Nastąpi zmiana trasy linii 523. Od przystanku „Szwoleżerów” autobusy w obu kierunkach kursować będą przez ul. Mieszka I do przystanku „Białowieska” i dalej bez zmian. Na trasie objazdu uruchomione zostaną przystanki „Mieszka I” (nr 23411 i 23412). Wyłączone z obsługi zostaną przystanki:

„Plac Szyrockiego” (w ciągu al. Powstańców Wlkp.),

„Starkiewicza”,

„Milczańska”

„Dunikowskiego”.

Nastąpi zmiana trasy linii 524. Od przystanku „Szwoleżerów” autobusy w obu kierunkach kursować będą przez ul. Mieszka I, ul. Milczańską, al. Powstańców Wlkp. do przystanku „Szpitalna” i dalej bez zmian. Na trasie objazdu uruchomione zostaną przystanki:

„Plac Szyrockiego” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241 i 243, nr 21221 i 21222),

„Mieszka I” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 61, 62, 241 i 243, nr 23411 i 23412),

„Milczańska” na żądanie (w obu kierunkach, wspólne z linią 53, nr 27121 i 27122),

„Dunikowskiego” (w obu kierunkach, wspólne z linią 53, nr 23311 i 23312).

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki:

„Plac Szyrockiego” (w ciągu al. Powstańców Wlkp.),

„Starkiewicza”.

Nastąpi zmiana trasy linii 528 w kier. Gumieniec. Od przystanku „Szpitalna” autobusy kursować będą przez ul. Szpitalną, ul. Połabską, ul. Boczną do przystanku „Boczna” i dalej bez zmian, z pominięciem przystanku „Starkiewicza”. Uruchomiony zostanie przystanek „Świętego Józefa” (nr 22122), zlokalizowany w ciągu ul. Połabskiej na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku.

Nastąpi zmiana trasy linii 529. Od przystanku „Potulicka” autobusy kursować będą przez ul. Piekary, ul. Dąbrowskiego, ul. Starkiewicza, ul. Boczną, ul. Połabską, ul. Szpitalną, al. Powstańców Wlkp., ul. Milczańską do przystanku „Dunikowskiego” i dalej bez zmian. Na trasie objazdu uruchomione zostaną przystanki:

„Piekary” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 806 i 528, nr 29121 i 29122),

„Dąbrowskiego” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 806 i 528, nr 29311 i 29321),

„Boczna” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 806 i 528, nr 29411 i 29412),

„Świętego Józefa” (w obu kierunkach, wspólne z liniami 806 i 528, nr 22121 i 22122).

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki:

„Kusocińskiego”,

„Plac Szyrockiego” (w ciągu al. Powstańców Wlkp.),

„Starkiewicza”.

Przesiadka między tramwajem linii 4 a autobusem linii 811 zalecana jest na przystanku „Szwoleżerów”.

Zasady korzystania z biletów okresowych na jedną linię

Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linię 5 uprawnieni są do korzystania z linii 5 na nowej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z tą trasą.

Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linię 7 uprawnieni są do korzystania z linii 7 na nowej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z tą trasą.

Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linię 10 uprawnieni są do korzystania z linii 10 na nowej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z tą trasą.

Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linię 11 uprawnieni są do korzystania z:

linii 11 na starej i nowej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z tymi trasami;

linii 4 na całej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą tej linii;

linii 811 na całej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą tej linii.

Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linię 12 uprawnieni są do korzystania z:

linii 11 na odcinku Plac Rodła – Dworzec Niebuszewo oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z tą trasą;

linii 4 na całej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą tej linii;

linii 811 na całej trasie oraz z innych linii zwykłych na odcinkach pokrywających się z trasą tej linii.