Banda pseudografficiarzy zniszczyła pociąg. Są kolejni zatrzymani

Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim, w ostatnich dniach zatrzymano dwóch nieletnich mieszkańców rejonu Szczecina w wieku 15 i 16 lat oraz 18-letniego mężczyznę.

- W toku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali dwóch nieletnich, którzy mogli brać udział w zdarzeniu. Zostali oni przesłuchani w obecności opiekunów prawnych, a ich sprawą zajmie się sąd rodzinny - przekazała st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Jak podkreśla policja, sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy i ustalają role poszczególnych uczestników zdarzenia.

Głośny atak na pociąg w Ładzinie

Do incydentu doszło w nocy z 19 na 20 września na stacji kolejowej w Ładzinie w gminie Wolin. Zamaskowana grupa pseudografficiarzy zatrzymała skład relacji Szczecin-Świnoujście, uruchamiając hamulec bezpieczeństwa oraz awaryjne otwieranie drzwi. Następnie sprawcy pokryli farbą znaczną część pociągu, malując m.in. drzwi, okna, lusterka i zewnętrzne kamery. Przez pewien czas pasażerowie nie mogli opuścić składu. Straty oszacowano na ponad 92 tys. zł.

Sprawa odbiła się szerokim echem nie tylko ze względu na skalę zniszczeń. Jak wcześniej informowaliśmy, kluczowy dla śledczych okazał się ślad pozostawiony przez samych sprawców. Na miejscu zabezpieczono kamerę sportową GoPro, której zawartość pomogła wytypować osoby mogące mieć związek z atakiem. Według ustaleń śledczych nagrania dokumentowały również podobne działania poza granicami Polski, między innymi w berlińskim metrze.

Ośmiu zatrzymanych, dwóch w areszcie

Jeszcze we wrześniu policja zatrzymała pięciu mężczyzn podejrzewanych o udział w dewastacji pociągu. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych decyzją Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, pozostali odpowiadają z wolnej stopy.

Teraz liczba zatrzymanych wzrosła do ośmiu.

- Prowadzone postępowanie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz pociągnięcie osób odpowiedzialnych do konsekwencji prawnych - podkreśla st. asp. Izabela Kik.

Grozi im nawet 8 lat więzienia

Dorośli podejrzani usłyszeli zarzuty związane m.in. ze zniszczeniem mienia, naruszeniem infrastruktury krytycznej oraz pozbawieniem wolności. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku nieletnich o dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd rodzinny.

Policja przypomina, że tego rodzaju działania nie są jedynie wybrykiem chuligańskim. Mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i pasażerów korzystających z transportu publicznego.

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