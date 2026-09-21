Zmasowany atak pseudografficiarzy na pociąg. "Agresywni i wulgarni"

Zorganizowana grupa zatrzymuje pociąg

Według relacji kierownika pociągu, napastnicy działali w sposób zorganizowany. Najpierw doprowadzili do zatrzymania składu, używając hamulca bezpieczeństwa — czynu skrajnie niebezpiecznego, który mógł doprowadzić do tragedii na torach. Gdy pociąg stanął, grupa wtargnęła do przestrzeni przy torach i zaczęła malować cały tabor, pokrywając go grubą warstwą farby.

Na nagraniu z monitoringu, udostępnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, widać sylwetki zamaskowanych osób otaczających skład i nanoszących graffiti w błyskawicznym tempie.

„Agresywni i wulgarni”. Pociąg spóźniony o ponad godzinę

Kierownik pociągu przekazał, że pseudografficiarze byli agresywni, wulgarni i kompletnie nie reagowali na polecenia. Pasażerowie obserwowali sytuację w napięciu, nie wiedząc, czy dojdzie do eskalacji.

Skład dotarł do stacji Szczecin Główny z opóźnieniem 1 godziny i 3 minut. To nie tylko utrudnienia dla podróżnych — to także koszty i konieczność wyłączenia pociągu z ruchu na czas czyszczenia.

89 przypadków dewastacji w tym roku

Urząd Marszałkowski nie kryje oburzenia. Jak podkreślono w komunikacie, to kolejny akt wandalizmu w regionie. Od początku roku do sierpnia odnotowano aż 89 szkód typu „graffiti” na pociągach Pomorza Zachodniego.

Każda taka dewastacja oznacza:

odwołane kursy,

koszty czyszczenia i napraw,

utrudnienia dla mieszkańców korzystających z transportu regionalnego.

Apel do świadków

Samorząd apeluje do osób, które mogą mieć informacje o sprawcach. Wszelkie sygnały można kierować na policję lub do zachodniopomorskiego zakładu POLREGIO:[email protected] 91 8199950

Nagranie z monitoringu

Do wpisu dołączono nagranie z monitoringu, które ma pomóc w identyfikacji sprawców. Widać na nim, jak grupa działa szybko, pewnie i bez najmniejszych skrupułów.

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