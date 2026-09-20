Nowy multimilioner w Polsce! Ktoś właśnie rozbił gigantyczną kumulację Lotto

Szczęśliwe liczby z sobotniego losowania

Emocje były ogromne, bo pula rosła od kilku losowań. W sobotę maszyna losująca wskazała liczby: 3, 6, 9, 22, 4, 48. Ten zestaw okazał się złotym biletem do życia w zupełnie nowym wymiarze. Totalizator Sportowy nie podał jeszcze miasta, w którym padła wygrana, ale wiadomo, że kupon był tylko jeden – cała fortuna trafia do jednego gracza.

Choć zwycięzca otrzyma niemal 45 milionów złotych, od kwoty zostanie potrącony podatek od wysokich wygranych. Mimo to na konto nowego multimilionera wpłynie suma, która pozwala spełnić marzenia, o jakich większość Polaków może tylko śnić.

Co można kupić za ponad 40 milionów złotych?

Taka kwota otwiera drzwi do świata luksusu. Za ponad 40 milionów złotych można kupić:

luksusową willę z basenem i ogromną działką w dowolnym miejscu w Polsce, kilka apartamentów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, najdroższe sportowe auta – od Ferrari po Lamborghini, egzotyczne podróże dookoła świata, a nawet prywatną wyspę w Europie lub Azji. To pieniądze, które pozwalają nie tylko żyć wygodnie, ale wręcz całkowicie zmienić swoje życie i przyszłość całej rodziny.

Ile trzeba pracować, by zarobić taką fortunę?

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi około 8 tys. zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że aby uzbierać 44,7 miliona złotych, trzeba byłoby pracować ponad 465 lat. To ponad cztery i pół wieku pracy – bez przerw, bez urlopu, bez chorobowego. Lotto pozwala skrócić ten dystans do jednego szczęśliwego trafienia.

Jak grać w Lotto? Zasady są proste

W Lotto losowanych jest 6 z 49 liczb. Gracz może wytypować własne liczby lub zdać się na los, wybierając „chybił trafił”. Wygrane przyznawane są za trafienie 3, 4, 5 lub 6 liczb, a „szóstka” oznacza zgarniecie całej puli – tak jak w sobotę.

Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00. Kupony można kupić w punktach Lotto, online na lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej.

We wtorek znów można zostać milionerem

Totalizator Sportowy przypomina, że emocje wcale się nie kończą. W kolejnym losowaniu, we wtorek 22 września, na graczy czeka pula gwarantowana 3 miliony złotych. Po sobotnim rekordowym trafieniu kumulacja została wyzerowana, ale trzy miliony to wciąż kwota, która potrafi odmienić życie. Już teraz wiadomo, że kolektury znów przeżyją oblężenie.

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