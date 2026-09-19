Tragedia na drodze pod Stargardem! Nie żyje motocyklista

Tragiczny wypadek pod Stargardem. Motocyklista nie żyje po zderzeniu z samochodem

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę, 19 września, przy ul. Szczecińskiej w Kobylance niedaleko Stargardu. Jak informuje „Głos Szczeciński”, zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl.

Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Motocyklista został ciężko ranny. Ratownicy rozpoczęli walkę o jego życie.

– Kierujący jednośladem był reanimowany, jednak mimo podjętych działań zmarł. Droga jest całkowicie zablokowana – przekazała „Głosowi Szczecińskiemu” mł. asp. Ewa Majdzińska ze stargardzkiej policji.

Droga przez Kobylankę zablokowana. Policja wskazała objazdy

Po wypadku nie można przejechać ul. Szczecińską, czyli dawną drogą krajową nr 10 przez Kobylankę. Policja zaleca kierowcom korzystanie z innych tras. Osoby jadące w stronę Stargardu powinny wybrać obwodnicę Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa. W kierunku Szczecina objazd prowadzi przez Stare Czarnowo.

Na miejscu cały czas pracują służby. Policjanci będą ustalać dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku. Na razie nie podano, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia samochodu z motocyklem.

To kolejny w ostatnich dniach śmiertelny wypadek w powiecie stargardzkim. Dzień wcześniej w Wapnicy doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. W tamtym wypadku zginął kierowca auta osobowego.

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