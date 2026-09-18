Zuchwała kradzież w Płotach. Zniknął XVII‑wieczny dzwon, który bił dla pokoleń

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-18 19:26

Z wieży Nowego Zamku w Płotach (woj. zachodniopomorskie) skradziono zabytkowy, XVII‑wieczny dzwon – symbol miasta, który od wieków towarzyszył mieszkańcom. Zniknęły także trzy kinkiety, a kolejny kinkiet i żyrandol zostały uszkodzone. Policja prowadzi intensywne działania, a władze gminy apelują o pomoc.

W Płotach skradziono dzwon
Autor: Gmina Płoty/ Facebook

Kradzież zabytkowego dzwonu

Przestępstwo ujawniono 15 września. Według komunikatu Gminy Płoty oraz ustaleń lokalnych mediów, do kradzieży doszło najprawdopodobniej między 3 września a nocą z 14 na 15 września 2026 r. Złodzieje dostali się na wieżę zamkową i zdemontowali dzwon ważący – jak szacuje burmistrz – kilkanaście kilogramów. Oprócz niego zniknęły trzy kinkiety, a jeden kinkiet i żyrandol zostały uszkodzone.

Dzwon z 1643 roku – bezcenny symbol lokalnej tożsamości

Skradziony dzwon to zabytek o ogromnej wartości historycznej. Na jego płaszczu widnieje inskrypcja ANNO 1643, co potwierdza jego XVII‑wieczne pochodzenie. Przez stulecia bił w nieistniejącym już kościele, a od 1912 roku wisiał na wieży Nowego Zamku. Towarzyszył mieszkańcom od pierwszych dni polskości Płotów w 1945 roku.

Władze podkreślają, że jego wartość sentymentalna jest ogromna.

"Skradziono dzwon z wieży zamkowej, przedstawiający dla nas mieszkańców Płotów, wielką wartość sentymentalną dużo większą niż jego wartość materialna"

- czytamy m.in. na Facebooku.

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Policja prowadzi działania

Kradzież odkryto przypadkiem, podczas rutynowej kontroli obiektu. To wtedy zauważono otwartą skrzynkę elektryczną, brak kinkietów i w końcu brak dzwonu. Po ujawnieniu kradzieży funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli czynności – zabezpieczanie terenu, ustalanie świadków, analizę monitoringu oraz sprawdzanie punktów skupu złomu.

Burmistrz Szymon Klimko nie kryje emocji:

- Jestem załamany. Staramy się mocno o środki finansowe z funduszy norweskich na remont zamku. Chodzi o 3,5 miliona euro i nagle spada na nas taka informacja - mówi w rozmowie z TVN24.

Apel do mieszkańców i… sprawców

Gmina Płoty prosi o przekazywanie wszelkich informacji policji w Płotach lub Gryficach albo bezpośrednio urzędowi.

"Apelujemy, aby każdy kto posiada informacje mogące przyczynić się do odzyskania dzwonu przekazał je na Policję w Płotach lub Gryficach albo do Urzędu Miejskiego w Płotach. Jeżeli pomożesz nam odzyskać dzwon i wyrazisz taka wolę twoja pomoc zostanie przez nas odpowiednio uhonorowana i upamiętniona"

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych skierowano także słowa do złodziei:

„Apelujemy również do sprawców kradzieży - zwróćcie skradziony dzwon, jego wartość dla mieszkańców Płotów, jest niewspółmiernie większa niż jakakolwiek korzyść materialna jaką możecie za niego uzyskać”

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