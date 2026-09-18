Tir wpadł w poślizg i wbił się w barierę na S6. GDDKiA publikuje nagranie ku przestrodze

Kierowca tira traci panowanie i wbija się w barierki

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środę, 16 września o godzinie 10:55 na drodze S6. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA, intensywne opady przechodzące przez region znacząco pogorszyły warunki jazdy. Na nagraniu widać, jak ciężarówka typu TIR z dużą prędkością wjeżdża na łącznicę w relacji Szczecin–Nowogard, po czym traci przyczepność i uderza w bariery energochłonne.

Rzecznik GDDKiA podkreślił, że w zdarzeniu brał udział tylko jeden pojazd. Kierowca nie zdołał opanować maszyny na mokrej nawierzchni, co doprowadziło do gwałtownego poślizgu i uderzenia.

Utrudnienia na trasie

Choć nikt nie został ranny, skutki kolizji były poważne. Ciężarówka zablokowała pas włączania oraz prawy pas ruchu, a kierowcy mogli korzystać jedynie z pasa szybkiego. Konieczne było także czasowe zamknięcie łącznicy, z której wyjeżdżał tir.

Uszkodzeniu uległy bariery energochłonne, co wymagało dodatkowych prac zabezpieczających. Utrudnienia trwały do około godziny 15:00.

Apel drogowców i nagranie ku przestrodze

GDDKiA Szczecin opublikowała nagranie na platformie X, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do warunków atmosferycznych.

„Zbliża się jesień, czas pogorszonych warunków jazdy i częstych opadów deszczu. Mokra nawierzchnia oznacza gorszą przyczepność”

– ostrzegają drogowcy, podkreślając, że jesień to czas częstszych opadów i większego ryzyka poślizgów.

Nagranie ma być przestrogą dla wszystkich kierowców, którzy w trudnych warunkach wciąż jeżdżą z nadmierną prędkością.

Materiał opublikowany przez GDDKiA pokazuje, jak niewielki błąd przy złej pogodzie może doprowadzić do groźnej sytuacji. To kolejny przykład, że nawet na drogach ekspresowych

Zbliża się jesień, czas pogorszonych warunków jazdy i częstych opadów deszczu. Mokra nawierzchnia oznacza gorszą przyczepność. Pamiętajmy zawsze o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, aby nie dochodziło do takich sytuacji jak na poniższym materiale wideo. pic.twitter.com/YZcMT587Rt— GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) September 18, 2026

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