Tir wpadł w poślizg i wbił się w barierę na S6. GDDKiA publikuje nagranie ku przestrodze

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-18 16:32

Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Samochód ciężarowy wpadł w poślizg na mokrej nawierzchni i z impetem wbił się w barierę energochłonną. GDDKiA Szczecin opublikowała nagranie z tego zdarzenia – jako ostrzeżenie przed jesiennymi warunkami na drogach.

Ciężarówka wbita w bariery na mokrej trasie S6. O wypadku ku przestrodze przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: GDDKiA Szczecin/ X (Twitter)

Kierowca tira traci panowanie i wbija się w barierki

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w środę, 16 września o godzinie 10:55 na drodze S6. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA, intensywne opady przechodzące przez region znacząco pogorszyły warunki jazdy. Na nagraniu widać, jak ciężarówka typu TIR z dużą prędkością wjeżdża na łącznicę w relacji Szczecin–Nowogard, po czym traci przyczepność i uderza w bariery energochłonne.

Rzecznik GDDKiA podkreślił, że w zdarzeniu brał udział tylko jeden pojazd. Kierowca nie zdołał opanować maszyny na mokrej nawierzchni, co doprowadziło do gwałtownego poślizgu i uderzenia.

Utrudnienia na trasie

Choć nikt nie został ranny, skutki kolizji były poważne. Ciężarówka zablokowała pas włączania oraz prawy pas ruchu, a kierowcy mogli korzystać jedynie z pasa szybkiego. Konieczne było także czasowe zamknięcie łącznicy, z której wyjeżdżał tir.

Uszkodzeniu uległy bariery energochłonne, co wymagało dodatkowych prac zabezpieczających. Utrudnienia trwały do około godziny 15:00.

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Apel drogowców i nagranie ku przestrodze

GDDKiA Szczecin opublikowała nagranie na platformie X, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do warunków atmosferycznych.

„Zbliża się jesień, czas pogorszonych warunków jazdy i częstych opadów deszczu. Mokra nawierzchnia oznacza gorszą przyczepność”

– ostrzegają drogowcy, podkreślając, że jesień to czas częstszych opadów i większego ryzyka poślizgów.

Nagranie ma być przestrogą dla wszystkich kierowców, którzy w trudnych warunkach wciąż jeżdżą z nadmierną prędkością.

Materiał opublikowany przez GDDKiA pokazuje, jak niewielki błąd przy złej pogodzie może doprowadzić do groźnej sytuacji. To kolejny przykład, że nawet na drogach ekspresowych

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