Był stałym elementem Świnoujścia, teraz idzie na sprzedaż. Po wybudowaniu tunelu stał się niepotrzebny

Prom Bielik III przestaje być potrzebny

Jak przekazał Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu, utrzymywanie nieużywanej jednostki nie ma już sensu.

– Po uruchomieniu tunelu pod Świną jednostka nie jest już potrzebna do obsługi przeprawy w dotychczasowym zakresie, a utrzymywanie niepotrzebnej części floty generuje koszty – wyjaśnił. – To właśnie tunel przejął podstawowy ruch samochodowy między wyspami. W efekcie miasto nie potrzebuje już tak licznej floty promowej jak przed jego otwarciem – dodał.

Tunel otwarto 30 czerwca 2023 r. i od tego momentu to on przejął główny strumień samochodów. Kolejki, które przez lata były zmorą kierowców, praktycznie zniknęły.

Parametry techniczne i stan jednostki

„Bielik III” powstał w 1998 roku w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Ma 49,90 m długości, 15,59 m szerokości, wysokość boczną 4,60 m i pojemność brutto 773 GT. Sprzedawana jednostka jest pozbawiona napędu głównego.

Co ważne, prom nie jest obciążony hipoteką morską. Jednak dokumenty klasy PRS oraz karta bezpieczeństwa straciły ważność z powodu braku wymaganych przeglądów.

Miasto umożliwia obejrzenie jednostki od 7 września do 14 października, w godzinach 7–15, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ZDMiŻ.

Warunki przetargu: wysoka cena i spore wadium

Cena wywoławcza wynosi dokładnie 5 040 800 zł netto. Do tej kwoty trzeba doliczyć VAT. Wadium to 504 080 zł – 10 proc. ceny wywoławczej.

Oferty można składać do 15 października 2026 r. do godz. 11. Godzinę później nastąpi ich otwarcie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi. Miasto zastrzegło możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Nabywca będzie musiał zapłacić pełną kwotę najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Nowa rola promów po otwarciu tunelu

Choć tunel przejął ruch samochodowy, przeprawy promowe nie znikają.

– Ich rola jest teraz inna. Bieliki mają zapewniać przeprawę przede wszystkim pieszym i rowerzystom, dla których tunel nie jest alternatywą, a także samochodom. Większe Karsibory pozostają natomiast potrzebne do obsługi pojazdów i transportu, którego nie można skierować do tunelu, a także jako element zabezpieczenia systemu – tłumaczy Basałygo.

Dwa zmodernizowane Bieliki obsłużą przeprawę Warszów, a dwa Karsibory – przystosowane m.in. do przewozu materiałów niebezpiecznych – zabezpieczą przeprawę Karsibór.

Gdzie stoi Bielik III?

Aktualnie jednostka cumuje przy nabrzeżu przeprawy promowej Centrum, po stronie wyspy Wolin. To właśnie stamtąd trafi do nowego właściciela – jeśli znajdzie się chętny na zakup dawnego symbolu Świnoujścia.

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