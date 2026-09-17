Pogoda w Szczecinie: 18-20 września

Mieszkańcy Szczecina w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych odsłon pogody. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, upłyną pod znakiem stabilnych, jesiennych temperatur w okolicach 20 stopni Celsjusza. Pojawią się jednak chmury i przelotny deszcz. Prawdziwa zmiana nadejdzie w niedzielę, która przyniesie załamanie aury – zrobi się chłodniej, bardziej deszczowo i wietrznie.

Piątek z przelotnym deszczem

Weekend rozpocznie się w piątek, 18 września, od temperatury sięgającej w najcieplejszym momencie dnia około 20 stopni. Nocą termometry wskażą natomiast około 13 stopni. Tego dnia niebo nie będzie jednak bezchmurne, a prognozy przewidują słabe, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 4 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie temperatury.

Sobota da wytchnienie od deszczu

Sobota, 19 września, zapowiada się jako jedyny całkowicie suchy dzień weekendu, co jest kluczową informacją dla osób planujących spędzić czas na świeżym powietrzu. Temperatura będzie bardzo podobna do piątkowej i utrzyma się na poziomie blisko 20 stopni Celsjusza, co czyni sobotę najcieplejszym dniem weekendu. Mimo braku deszczu, słońce może mieć problem z przebiciem się przez gęstą warstwę chmur – prognozowane jest duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Chłodny i deszczowy finał weekendu

Zupełnie inna aura czeka mieszkańców Szczecina w niedzielę, 20 września. Nastąpi wyraźne załamanie pogody. Przede wszystkim zrobi się znacznie chłodniej – temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 16 stopni. Będzie to odczuwalna różnica w porównaniu z poprzednimi dniami. Co więcej, przez miasto przejdą opady deszczu, które będą intensywniejsze niż te piątkowe. Do tego wzmocni się wiatr, osiągając średnią prędkość 5 m/s, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu w najzimniejszy dzień weekendu.

Jak spędzić weekend w Szczecinie przy takiej pogodzie?

Zmienna prognoza sugeruje dopasowanie planów do warunków pogodowych. Sobota, jako jedyny dzień bez deszczu, stwarza najlepszą okazję do aktywności na zewnątrz. To idealny moment na dłuższy spacer po miejskich alejkach czy spotkanie w plenerze, nawet jeśli niebo pozostanie pochmurne. Z kolei deszczowa i chłodniejsza niedziela to doskonała okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w miejscach pod dachem, odwiedzić kawiarnię lub po prostu spędzić czas w domu. Zarówno w piątek, jak i w niedzielę, plany na świeżym powietrzu mogą zostać zakłócone przez opady deszczu.

Dane pogodowe: OpenWeather