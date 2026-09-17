Uczelnia w żałobie. Nie żyje były rektor. "Straciliśmy wybitnego naukowca"

Odszedł Rektor Senior

Uniwersytet Szczeciński poinformował w mediach społecznościowych, że zmarł prof. dr hab. Hubert Bronk, który kierował uczelnią w latach 1993–1999. W tamtym okresie Uniwersytet dynamicznie się rozwijał, a prof. Bronk był jedną z osób, które wyznaczały kierunek zmian i budowały pozycję naukową instytucji.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że społeczność akademicka straciła „wybitnego Naukowca, cenionego Nauczyciela Akademickiego i Przyjaciela”.

Człowiek, który współtworzył historię uczelni

Prof. Bronk przez dekady był związany z Uniwersytetem Szczecińskim. Jak zaznacza uczelnia, miał „znaczący udział w jej rozwoju” i pozostawał blisko uniwersyteckiej wspólnoty aż do ostatnich dni.

Był również fundatorem Nagrody im. Huberta Bronka, przyznawanej za wybitne zasługi dla Uniwersytetu Szczecińskiego. To wyróżnienie na stałe wpisało się w życie Alma Mater, honorując osoby i środowiska, które szczególnie przyczyniły się do jej rozwoju.

Jego dorobek pozostanie z uczelnią na zawsze

Władze Uniwersytetu podkreślają, że prof. Hubert Bronk był nie tylko naukowcem, ale także autorytetem i mentorem dla wielu pokoleń studentów oraz pracowników.

„Przez lata współtworzył historię naszej Uczelni i miał znaczący udział w jej rozwoju” – napisano w poruszającym wpisie.

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego złożyli rodzinie i bliskim prof. Bronka najgłębsze wyrazy współczucia.

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