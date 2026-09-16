Niemcy szturmują nadmorski hotel. To dla nich prawdziwy gigant!

Ponad 88 tys. osobonoclegów w dwa miesiące

Pierwszy wakacyjny sezon hotelu Gołębiewski w Pobierowie pokazał, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nowy obiekt. Od 1 lipca do 31 sierpnia odnotowano w nim 88 162 osobonoclegi. W tym samym czasie zarezerwowano ponad 30 tys. pokoi.

To pokazuje skalę hotelu, który jest jednym z największych tego typu obiektów nad polskim Bałtykiem. Kompleks może przyjąć około 3 tys. osób, a obecnie działa w nim około 530 pokoi. Docelowo liczba ta ma wzrosnąć do około 1240.

Spodziewaliśmy się bardzo dużego zainteresowania, ale dopiero podsumowanie całych wakacji pokazuje rzeczywistą skalę tego zjawiska. Ponad 88 tysięcy osobonoclegów i przeszło 30 tysięcy rezerwacji pokoi w ciągu dwóch miesięcy to wynik, który przerósł nasze oczekiwania. Goście przyjeżdżali do nas z ciekawością, ale wyjeżdżali przede wszystkim z przekonaniem, że nad polskim morzem można otrzymać kompletną, całoroczną ofertę wypoczynkową na najwyższym poziomie – mówiła Barbara Garczyńska, Dyrektor Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

Niemcy upodobali sobie Gołębiewskiego

Pobierowo przyciągnęło tego lata nie tylko Polaków. Wśród zagranicznych gości szczególnie mocno zaznaczyli się Niemcy. Z danych dotyczących pierwszych wakacyjnych miesięcy wynika, że hotel odwiedziło około 1300 turystów z Niemiec. Nie byli oni jednak jedyną zagraniczną grupą - do Gołębiewskiego przyjeżdżali również m.in. Szwedzi, Litwini, Czesi i Austriacy.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Prawie 210 tys. posiłków. Hotelowa kuchnia pracowała pełną parą

O skali działalności kompleksu dobrze świadczą także dane dotyczące gastronomii. W samej restauracji "Czerwonej" od 1 lipca do 31 sierpnia wydano dokładnie 209 843 posiłki. To średnio około 3385 posiłków dziennie.

Goście korzystali nie tylko z noclegów

Hotelowe statystyki pokazują również zainteresowanie strefą wellness. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy w SPA wykonano ponad 1200 zabiegów.

Nowość w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Kolejna strefa została otwarta

Ile kosztuje nocleg w Gołębiewskim?

Jeśli chodzi o hotel Gołębiewski w Pobierowie za noc we wrześniu dla dwóch osób dorosłych trzeba zapłacić ok. 1300-1600 zł. Nie jest to więc najtańsza opcja na polskim wybrzeżu. Warto jednak zaznaczyć, że hotel celuje raczej w klientów, którzy są gotowi zapłacić więcej za dużą liczbę atrakcji dostępnych na miejscu.