Rapował: "Pytają, czemu nie mam kajdanek". Właśnie usłyszał zarzuty za kilogramy narkotyków

CBŚP: „Cytat stał się nieaktualny”

Policjanci z CBŚP opublikowali komunikat na platformie X, w którym wprost nawiązali do twórczości rapera, cytując fragment tekstu jego utworu.

„Pytają czemu nie mam kajdanek...” – cytat z utworu pewnego znanego rapera stał się nieaktualny… 😎 Nocne działania policjantów wymierzone w przestępczość narkotykową w Szczecinie. Zatrzymanie i przejęcie zabronionych substancji 💪”

Według ustaleń służb, Michał O. został zatrzymany w nocy z niedzieli na poniedziałek. To efekt śledztwa dotyczącego grupy zajmującej się handlem narkotykami.

25 kilogramów narkotyków. Prokuratura ujawnia szczegóły

Jak przekazała prok. Katarzyna Calów‑Jaszewska z Prokuratury Krajowej, skala znaleziska jest ogromna.

– W wyniku przeprowadzonych czynności u Michała O. zabezpieczono m.in. około 25 kg narkotyków, w tym kilogram kokainy, osiem kilogramów marihuany, a także mefedron i MDMA o łącznej szacowanej wartości 1 mln 200 tys. zł – poinformowała.

Raper usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

To nie pierwsze zatrzymanie OG Olgierda

Prokuratura przypomina, że Michał O. był już wcześniej zatrzymany w sprawie narkotykowej. Trzy lata temu policjanci zabezpieczyli przy nim ponad 38 kilogramów różnych substancji o wartości ok. 1,3 mln zł. W mieszkaniu, w którym przebywał, znaleziono m.in.:

18 kg 3‑CMC,

ponad 17 kg marihuany,

blisko 3 kg amfetaminy,

kokainę.

Śledczy podkreślają, że obecne postępowanie ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Raper w kajdankach, internet w ogniu

Zatrzymanie OG Olgierda natychmiast wywołało burzę w sieci. Internauci masowo komentują wpis CBŚP, a fragment jego utworu stał się ironicznym symbolem całej sprawy.

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