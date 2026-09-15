Areszt zyskał nowe oblicze dzięki artystom z różnych stron świata. Na murach pojawiło się kolorowe graffiti

Weekend, który odmienił mur aresztu

Od 11 do 13 września przy ul. Kaszubskiej trwał dwudniowy maraton malarski. 14 artystów z Polski, Niemiec, Włoch i Kirgistanu – m.in. Autone1, Kriz, Exer, Fresky, Mate, Mone, Proembrion, Viktor Tsoy czy Waek – pracowało od rana do wieczora, tworząc autorskie murale na powierzchni około 500 metrów kwadratowych. Ich styl był różnorodny: od abstrakcji, przez futurystyczne formy, po mocne społeczne komentarze.

Mieszkańcy zaglądali tu przez cały weekend, by podziwiać proces twórczy. Jedni robili zdjęcia, inni pytali artystów o technikę, a jeszcze inni po prostu stali w milczeniu, patrząc, jak więzienny mur nabiera kolorów.

Live painting, warsztaty i wernisaż

Street View Art Meeting to nie tylko malowanie ściany. W piątek odbył się wernisaż we Freedom Gallery w OFF Marinie, gdzie można było zobaczyć prace studyjne twórców i porozmawiać z nimi w luźnej atmosferze. W sobotę zorganizowano warsztaty street‑artu dla dzieci i młodzieży, podczas których młodzi uczestnicy poznawali techniki graffiti i sitodruku. Wystarczyło przynieść koszulkę lub plecak – resztę zapewnili organizatorzy.

Organizator wydarzenia, Maciej „Kreda” Jurkiewicz, podkreślał, że celem festiwalu jest nie tylko ozdobienie miasta, ale też integracja lokalnej społeczności i pokazanie, że sztuka może zmieniać przestrzeń, w której żyjemy. Wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny.

Areszt, który stał się galerią

Mur aresztu śledczego – miejsce wywołujące przygnębienie i zazwyczaj kojarzone z izolacją – stał się jednym z najbardziej zaskakujących punktów na mapie Szczecina. Kolorowe murale przełamują surową architekturę i tworzą nową, żywą przestrzeń w centrum miasta.

Artyści pokazali w ten sposób, że sztuka uliczna potrafi odmienić nawet najbardziej niedostępne mury. A lokatorzy tego budynku… cóż, zobaczą te dzieła dopiero wtedy, gdy wyjdą na wolność.

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Sonda Czy graffiti to prawdziwa sztuka? TAK NIE