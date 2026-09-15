Mały york przywiązany do łóżka wył wniebogłosy. Właściciel i opiekunka usłyszeli zarzuty za znęcanie się nad psem

Kilka dni wycia i bezradność sąsiadów

Sprawa wyszła na jaw na początku sierpnia. Mieszkańcy bloku przy ul. Zakopiańskiej od kilku dni słyszeli nieustanne wycie i szczekanie, które nie ustawało ani w dzień, ani w nocy.

W czwartek, 6 sierpnia rano na miejsce wezwano strażaków, policję oraz przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Po wejściu do mieszkania okazało się, że w środku znajduje się skrajnie zaniedbany york, przywiązany do łóżka i pozbawiony dostępu do wody oraz jedzenia.

Stan psa był dramatyczny

Po odebraniu zwierzęcia przeprowadzono badania weterynaryjne. Wyniki były wstrząsające:

wyłysienie grzbietu, najprawdopodobniej spowodowane inwazją pcheł,

wada powieki lewego oka,

mocno przerośnięte pazury,

wyraźne oznaki odwodnienia.

Wolontariusze TOZ zapewnili pieskowi natychmiastową opiekę. Zwierzak otrzymał imię Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego, gdzie będzie mógł czuć się bezpiecznie.

Zarzuty za świadome zaniedbanie

Właściciel psa oraz osoba, która miała się opiekować czworonogiem, usłyszały zarzuty. Jak przekazała w rozmowie z TVN24 prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzęciem poprzez świadome zaniedbanie psa i niezaspokojenie jego podstawowych potrzeb.

- Obie osoby przyznały się do zarzucanych im czynów - poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Grozi im więzienie

Za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce grozi do trzech lat pozbawienia wolności. W przypadku szczególnego okrucieństwa kara może być jeszcze wyższa.

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