Mały york przywiązany do łóżka wył wniebogłosy. Właściciel i opiekunka usłyszeli zarzuty za znęcanie się nad psem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-15 16:18

Kilka dni wycia, szczekania i rozpaczliwych odgłosów dochodzących z jednego z mieszkań przy ul. Zakopiańskiej w Szczecinie doprowadziło do interwencji służb. W środku policjanci znaleźli yorka przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Teraz dwie osoby – właściciel psa oraz osoba wyznaczona do opieki nad nim – usłyszały zarzuty za znęcanie się nad zwierzęciem.

Budynek prokuratury w Szczecinie. Na miniaturze dłoń trzymająca łapę yorka. O zarzutach za znęcanie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński/ Pixabay.com

Kilka dni wycia i bezradność sąsiadów

Sprawa wyszła na jaw na początku sierpnia. Mieszkańcy bloku przy ul. Zakopiańskiej od kilku dni słyszeli nieustanne wycie i szczekanie, które nie ustawało ani w dzień, ani w nocy.

W czwartek, 6 sierpnia rano na miejsce wezwano strażaków, policję oraz przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Po wejściu do mieszkania okazało się, że w środku znajduje się skrajnie zaniedbany york, przywiązany do łóżka i pozbawiony dostępu do wody oraz jedzenia.

Stan psa był dramatyczny

Po odebraniu zwierzęcia przeprowadzono badania weterynaryjne. Wyniki były wstrząsające:

  • wyłysienie grzbietu, najprawdopodobniej spowodowane inwazją pcheł,
  • wada powieki lewego oka,
  • mocno przerośnięte pazury,
  • wyraźne oznaki odwodnienia.

Wolontariusze TOZ zapewnili pieskowi natychmiastową opiekę. Zwierzak otrzymał imię Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego, gdzie będzie mógł czuć się bezpiecznie.

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Zarzuty za świadome zaniedbanie

Właściciel psa oraz osoba, która miała się opiekować czworonogiem, usłyszały zarzuty. Jak przekazała w rozmowie z TVN24 prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, zarzuty dotyczą znęcania się nad zwierzęciem poprzez świadome zaniedbanie psa i niezaspokojenie jego podstawowych potrzeb.

- Obie osoby przyznały się do zarzucanych im czynów - poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Grozi im więzienie

Za znęcanie się nad zwierzętami w Polsce grozi do trzech lat pozbawienia wolności. W przypadku szczególnego okrucieństwa kara może być jeszcze wyższa.

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