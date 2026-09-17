W trzy godziny do Warszawy i 360 km nowych tras. Kolejowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-17 11:21

To brzmi jak prawdziwa kolejowa rewolucja, a dla niektórych wręcz jak scienfe-fiction. 360 km nowych torów, powrót pociągów do Pyrzyc i Barlinka, a podróż ze Szczecina do Warszawy skrócona do zaledwie trzech godzin – tak wygląda kolejowa przyszłość Pomorza Zachodniego według projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej.

Biało-niebieski pociąg PKP Intercity w ruchu na trasie. O kolejowej rewolucji na Pomorzu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Tomasz Warszewski/ Shutterstock

Kolej wraca tam, gdzie zniknęła lata temu

Ponad 360 km nowych linii kolejowych ma powstać w województwie zachodniopomorskim. To największy projekt infrastrukturalny w regionie od dekad. Jak podkreśla Piotr Rachwalski z Portu Polska, plan uwzględnia specyfikę Pomorza Zachodniego – zarówno potrzeby mieszkańców, jak i ruch turystyczny.

Pociągi mają wrócić do Pyrzyc, Barlinka oraz wielu nadmorskich miejscowości, które dziś są skazane na samochody i autobusy. To oznacza, że mieszkańcy i turyści zyskają szybkie, regularne połączenia z największymi miastami regionu.

Ekspres ze Szczecina do Warszawy w 180 minut

Najbardziej spektakularną częścią projektu jest budowa linii Kolei Dużych Prędkości ze Szczecina do Poznania przez Gorzów Wielkopolski. Trasa ma być projektowana na prędkość do 350 km/h.

Efekt? Do Poznania ze Szczecina pojedziemy w około 65 minut, do Wrocławia w 115 minut, a do Warszawy – w około 180 minut. To czas, który realnie może zmienić sposób podróżowania w regionie.

Rachwalski podkreśla, że kolej musi przyspieszyć, jeśli ma konkurować z samochodami. Nowe magistrale mają tę przewagę zapewnić.

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Terminale intermodalne wzmocnią porty

Projekt przewiduje również budowę czterech terminali intermodalnych. Lokalizacje wskazano w portach w Świnoujściu i Szczecinie oraz na terenie powiatów polickiego i drawskiego.

To inwestycje, które mają zwiększyć udział kolei w przewozach towarowych, odciążyć drogi i wzmocnić pozycję zachodniopomorskich portów na mapie Europy.

Dla branży logistycznej to prawdziwy przełom – szybkie przeładunki, krótsze czasy transportu i większa przepustowość.

Pociągi częściej i bardziej przewidywalnie

Województwo zostało włączone do projektu Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. To oznacza regularne, przewidywalne kursy:

  • pociągi regionalne co najmniej raz na dwie godziny,
  • na kluczowych trasach wokół Szczecina – nawet kilka razy na godzinę,
  • pociągi dalekobieżne w odstępach 1–2 godzin na głównych ciągach.

Dokument zakłada też połączenie wszystkich miast powiatowych z Szczecinem oraz rozwój szybkich połączeń do odległych części województwa. Lepsze skomunikowanie z lotniskiem w Goleniowie ma być kolejnym krokiem.

Kolej, która zmieni region

Zintegrowana Sieć Kolejowa to projekt, który może całkowicie odmienić sposób przemieszczania się po Pomorzu Zachodnim. Nowe linie, szybkie pociągi, terminale towarowe i regularny rozkład jazdy – wszystko to ma stworzyć spójną, nowoczesną sieć transportową.

Wprawdzie na efekty będzie trzeba poczekać nawet kilkanaście lat, jednak jeśli inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z planem, mieszkańcy regionu zyskają dostęp do infrastruktury, która jeszcze całkiem niedawno wydawała się nierealna.

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