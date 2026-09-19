Niemcy chcą obowiązkowych lekcji polskiego w szkołach. „To ma sens”

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-19 11:13

Niemiecki "Nordkurier" opisuje zaskakującą debatę, która rozgrzała mieszkańców regionów przygranicznych: coraz więcej Niemców chce obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Pomysł, który jeszcze kilka lat temu wydawał się egzotyczny, dziś nabiera realnych kształtów – a lokalni politycy mówią wprost, że znajomość polskiego staje się niezbędna w codziennym życiu na pograniczu.

Ulica w Löcknitz z kościołem, blokami i autami. O debacie nad nauką polskiego w Niemczech pisze SE Szczecin.
Autor: gk W przygranicznych miejscowościach w Niemczech mieszka wielu Polaków

Niemcy: „Polski powinien być obowiązkowy”

Podczas obywatelskiego forum w Löcknitz Abraham nie owijał w bawełnę. Jak relacjonuje "Nordkurier", polityk CDU stwierdził, że angielski nie zastąpi języka sąsiada, a w regionie, gdzie Polacy i Niemcy mieszkają dosłownie kilka kilometrów od siebie, nauka języka polskiego powinna być standardem.

- Kiedy ostatni raz widzieliście tu Hiszpana? – miał rzucić Abraham, krytykując fakt, że wielu niemieckich rodziców woli, by ich dzieci uczyły się hiszpańskiego zamiast polskiego. Jego zdaniem to kompletnie oderwane od realiów życia na pograniczu.

Argument jest prosty – mieszkańcy Brandenburgii i Meklemburgii coraz częściej pracują, robią zakupy i korzystają z usług w Polsce. Brak znajomości języka sąsiada to realna bariera.

Życie na granicy bez języka? „To już nie działa”

Dziennikarze zwracają uwagę, że codzienność na pograniczu wygląda dziś inaczej niż dekadę temu. Niemcy jeżdżą do Szczecina do lekarzy, fryzjerów, mechaników, a Polacy pracują w niemieckich firmach i urzędach. Mimo tego w wielu szkołach wciąż dominuje hiszpański lub francuski – języki kompletnie nieprzydatne w lokalnych realiach.

Według niemieckich komentatorów to właśnie brak polskiego w szkołach powoduje nieporozumienia, utrudnia integrację i spowalnia rozwój regionu.

Polecany artykuł:

Szkoły zaczynają, ale to wciąż za mało

"Nordkurier" przypomina, że część szkół w Brandenburgii już wprowadziła polski jako język dodatkowy. Jednak skala jest niewystarczająca – w wielu miejscowościach, gdzie mieszka najwięcej dzieci polskiego pochodzenia, nie ma ani jednej lekcji polskiego.

Dlatego coraz głośniej mówi się o stworzeniu „korytarza językowego” – strefy przy granicy, w której polski byłby obowiązkowy, tak jak angielski.

Mieszkańcy komentują: „To ma sens”

W komentarzach cytowanych przez niemiecki dziennik dominują głosy poparcia. Niemcy piszą, że polski „przydałby się bardziej niż hiszpański”, że „ułatwiłby życie na co dzień”, a nawet że „to wstyd, że mieszkając 10 km od Polski, nie potrafi się powiedzieć prostego zdania”.

Nowy etap współpracy?

Choć na razie to tylko propozycje, dyskusja nabiera tempa. Lokalni politycy zapowiadają kolejne spotkania, a mieszkańcy pogranicza coraz głośniej domagają się zmian w systemie edukacji.

Jedno jest pewne: język polski w niemieckich szkołach przestaje być ciekawostką, a zaczyna być realną potrzebą.

W przygranicznych miejscowościach w Niemczech mieszka wielu Polaków
Galeria zdjęć 16
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Koszmarny dworzec tuż przy granicy z Polską
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JĘZYK POLSKI
NIEMCY
POGRANICZE
POLACY W NIEMCZECH