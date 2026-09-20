Wały Chrobrego utonęły w zieleni. Kiermasz "Pamiętajcie o ogrodach" przyciągnął tłumy

Jesień na Wałach Chrobrego

Wystawcy z całej Polski – od lokalnych szkółkarzy po producentów z odległych regionów – przywieźli setki odmian roślin. Królują wrzosy, nieodłączny symbol jesieni, szczególnie odmiany pączkowe, które zachowują kolor aż do zimy. Obok nich – trawy ozdobne, byliny, pnącza, róże, kłącza i cebule kwiatowe, a także drzewa i krzewy owocowe.

Na stoiskach nie brakuje również roślin egzotycznych – palmy, cytrusy, kaktusy, agawy, a nawet rzadkie okazy jak śniegowiec wirginijski czy styrak japoński.

Co kupują ogrodnicy jesienią?

Wrzesień to idealny czas na sadzenie – ziemia o tej porze roku jest ciepła i wilgotna, a wiele roślin wciąż kwitnie, dzięki czemu łatwiej zaplanować kompozycje na kolejny sezon. W ogromnych ilościach sprzedają się cebulki kwiatowe, zwłaszcza tulipany. W ofercie są też lilie, hiacynty, narcyzy, czosnki olbrzymie, szafirki, szachownice i krokusy.

Akcesoria i ogrodowe inspiracje

Kiermasz to nie tylko rośliny. W alejkach można znaleźć narzędzia ogrodnicze, małą architekturę, ceramikę, rybki i rośliny do oczek wodnych, a także dekoracje do domu i ogrodu. Wielu odwiedzających szuka pomysłów na jesienne aranżacje balkonów i wnętrz – wrzosy, dynie i ozdobne trawy sprzedają się jak świeże bułeczki.

Regionalne smaki – „Wałówka z przysmakami”

Tradycyjnie kiermaszowi towarzyszy strefa produktów regionalnych. Na ul. Szczerbcowej swoje stoiska rozstawili producenci pieczywa, wędlin, serów, przetworów, słodyczy, kraftowych piw, a także miodów z najlepszych pasiek. Można kupić również świeże warzywa i owoce prosto od ogrodników – od buraczków i kapusty po dynie jadalne.

Wydarzenie, które rośnie z każdą edycją

"Pamiętajcie o ogrodach" przyciąga na Wały Chrobrego tłumy mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że wielu wystawców jest z kiermaszem od początku, a jesienna edycja cieszy się szczególną popularnością. To nie tylko zakupy, ale także inspiracja dla właścicieli ogrodów, działek i balkonów – miejsce, gdzie można znaleźć zarówno klasyczne odmiany, jak i botaniczne ciekawostki.

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Quiz: Test na działkowca. Czy nadajesz się na właściciela ogródka działkowego? Pytanie 1 z 15 Skrót ROD oznacza: Radosny Odpoczynek Działkowicza Rolnicza Organizacja Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe Następne pytanie