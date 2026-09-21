Silny wiatr na Pomorzu Zachodnim. Strażacy interweniowali ponad sto razy

Ponad sto interwencji w kilka godzin

– Niedziela upłynęła zachodniopomorskim strażakom pod znakiem usuwania skutków silnego wiatru. Odnotowaliśmy łącznie 106 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi – informuje asp. Dariusz Schacht z KW PSP w Szczecinie.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew, połamanych konarów i gałęzi blokujących drogi. W wielu miejscach kierowcy musieli czekać na udrożnienie przejazdu, a służby pracowały równolegle w kilku lokalizacjach.

– Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim – dodaje Schacht.

Najbardziej ucierpiały powiaty świdwiński i koszaliński

Choć skala interwencji była duża, strażacy podkreślają, że tym razem obyło się bez tragedii. Nie odnotowano osób poszkodowanych ani zdarzeń o charakterze szczególnym. Wiatr jednak dał się we znaki mieszkańcom wielu miejscowości.

Najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie świdwińskim – 20 interwencji, a tuż za nim w koszalińskim – 14. W powiatach szczecineckim i kołobrzeskim odnotowano po 12 zdarzeń. W pozostałych częściach regionu liczba interwencji była mniejsza, ale wciąż znacząca – od pojedynczych zgłoszeń po kilka w jednym powiecie.

Gdzie strażacy interweniowali najczęściej?

Najbardziej wietrzna niedziela tej jesieni przyniosła zgłoszenia z całego województwa. Oto pełny rozkład interwencji:

Powiat świdwiński – 20

Powiat koszaliński – 14

Powiat szczecinecki – 12

Powiat kołobrzeski – 12

Powiat kamieński – 9

Powiat gryficki – 9

Powiat białogardzki – 7

Świnoujście – 5

Powiat sławieński – 5

Powiat goleniowski – 3

Powiat myśliborski – 2

Powiat gryfiński – 2

Szczecin – 2

Powiat łobeski – 1

Powiat wałecki – 1

Powiat stargardzki – 1

Powiat drawski – 1

Alerty IMGW i RCB nie bez powodu

Silny wiatr, który pojawił się nad regionem, był zapowiadany już od rana. IMGW ostrzegał przed niebezpiecznymi zjawiskami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom Wybrzeża SMS-y z apelem o ostrożność i unikanie przebywania pod drzewami. Niedzielne popołudnie pokazało, że alerty były w pełni uzasadnione.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Następne pytanie