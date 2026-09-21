Silny wiatr na Pomorzu Zachodnim. Strażacy interweniowali ponad sto razy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-21 9:01

Niedzielne popołudnie, 20 września, przyniosło gwałtowne załamanie pogody nad województwem zachodniopomorskim. IMGW już wcześniej wydał alerty pogodowe, a mieszkańcy wybrzeża otrzymali ostrzeżenia RCB o nadciągającym silnym wietrze. Gdy porywy zaczęły dochodzić do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, strażacy w całym regionie ruszyli do usuwania skutków żywiołu.

Złamane drzewo blokuje chodnik. Na miniaturze obok strażak. O skutkach wichury na Pomorzu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Shutterstock

Ponad sto interwencji w kilka godzin

– Niedziela upłynęła zachodniopomorskim strażakom pod znakiem usuwania skutków silnego wiatru. Odnotowaliśmy łącznie 106 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi – informuje asp. Dariusz Schacht z KW PSP w Szczecinie.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew, połamanych konarów i gałęzi blokujących drogi. W wielu miejscach kierowcy musieli czekać na udrożnienie przejazdu, a służby pracowały równolegle w kilku lokalizacjach.

– Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim – dodaje Schacht.

Najbardziej ucierpiały powiaty świdwiński i koszaliński

Choć skala interwencji była duża, strażacy podkreślają, że tym razem obyło się bez tragedii. Nie odnotowano osób poszkodowanych ani zdarzeń o charakterze szczególnym. Wiatr jednak dał się we znaki mieszkańcom wielu miejscowości.

Najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie świdwińskim – 20 interwencji, a tuż za nim w koszalińskim – 14. W powiatach szczecineckim i kołobrzeskim odnotowano po 12 zdarzeń. W pozostałych częściach regionu liczba interwencji była mniejsza, ale wciąż znacząca – od pojedynczych zgłoszeń po kilka w jednym powiecie.

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Gdzie strażacy interweniowali najczęściej?

Najbardziej wietrzna niedziela tej jesieni przyniosła zgłoszenia z całego województwa. Oto pełny rozkład interwencji:

  • Powiat świdwiński – 20
  • Powiat koszaliński – 14
  • Powiat szczecinecki – 12
  • Powiat kołobrzeski – 12
  • Powiat kamieński – 9
  • Powiat gryficki – 9
  • Powiat białogardzki – 7
  • Świnoujście – 5
  • Powiat sławieński – 5
  • Powiat goleniowski – 3
  • Powiat myśliborski – 2
  • Powiat gryfiński – 2
  • Szczecin – 2
  • Powiat łobeski – 1
  • Powiat wałecki – 1
  • Powiat stargardzki – 1
  • Powiat drawski – 1

Alerty IMGW i RCB nie bez powodu

Silny wiatr, który pojawił się nad regionem, był zapowiadany już od rana. IMGW ostrzegał przed niebezpiecznymi zjawiskami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom Wybrzeża SMS-y z apelem o ostrożność i unikanie przebywania pod drzewami. Niedzielne popołudnie pokazało, że alerty były w pełni uzasadnione.

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Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Szalejący sztorm na Batyku
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