Silny wiatr na Pomorzu Zachodnim. Strażacy interweniowali ponad sto razy

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Ponad sto interwencji w kilka godzin
– Niedziela upłynęła zachodniopomorskim strażakom pod znakiem usuwania skutków silnego wiatru. Odnotowaliśmy łącznie 106 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi – informuje asp. Dariusz Schacht z KW PSP w Szczecinie.
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew, połamanych konarów i gałęzi blokujących drogi. W wielu miejscach kierowcy musieli czekać na udrożnienie przejazdu, a służby pracowały równolegle w kilku lokalizacjach.
– Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim – dodaje Schacht.
Najbardziej ucierpiały powiaty świdwiński i koszaliński
Choć skala interwencji była duża, strażacy podkreślają, że tym razem obyło się bez tragedii. Nie odnotowano osób poszkodowanych ani zdarzeń o charakterze szczególnym. Wiatr jednak dał się we znaki mieszkańcom wielu miejscowości.
Najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie świdwińskim – 20 interwencji, a tuż za nim w koszalińskim – 14. W powiatach szczecineckim i kołobrzeskim odnotowano po 12 zdarzeń. W pozostałych częściach regionu liczba interwencji była mniejsza, ale wciąż znacząca – od pojedynczych zgłoszeń po kilka w jednym powiecie.
Gdzie strażacy interweniowali najczęściej?
Najbardziej wietrzna niedziela tej jesieni przyniosła zgłoszenia z całego województwa. Oto pełny rozkład interwencji:
- Powiat świdwiński – 20
- Powiat koszaliński – 14
- Powiat szczecinecki – 12
- Powiat kołobrzeski – 12
- Powiat kamieński – 9
- Powiat gryficki – 9
- Powiat białogardzki – 7
- Świnoujście – 5
- Powiat sławieński – 5
- Powiat goleniowski – 3
- Powiat myśliborski – 2
- Powiat gryfiński – 2
- Szczecin – 2
- Powiat łobeski – 1
- Powiat wałecki – 1
- Powiat stargardzki – 1
- Powiat drawski – 1
Alerty IMGW i RCB nie bez powodu
Silny wiatr, który pojawił się nad regionem, był zapowiadany już od rana. IMGW ostrzegał przed niebezpiecznymi zjawiskami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom Wybrzeża SMS-y z apelem o ostrożność i unikanie przebywania pod drzewami. Niedzielne popołudnie pokazało, że alerty były w pełni uzasadnione.