Włamywał się do przedszkoli, kradł hulajnogi. Złapała go policja z Goleniowa

Kradł hulajnogi i włamał się do przedszkola. 22-latek usłyszał zarzuty w Goleniowie

Funkcjonariusze z Goleniowa od dłuższego czasu rozpracowywali sprawę powtarzających się kradzieży w mieście. Podczas śledztwa wpadli na trop 22-latka, który mógł stać za kilkoma z tych incydentów.

Zarzuca mu się między innymi włamanie do jednego z przedszkoli w Goleniowie. Śledczy informują, że młody mężczyzna dostał się do środka, po czym przywłaszczył sobie nie tylko pieniądze, ale też znajdujące się w budynku elektronarzędzia. To jednak nie wszystko – odpowie również za kradzież dwóch rowerów i pary hulajnóg.

Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Wcześniej był karany za podobne przestępstwa

Po aresztowaniu podejrzany trafił od razu do goleniowskiej komendy. Okazało się, że 22-latek miał już w przeszłości na koncie wyroki za podobne czyny. Z tego powodu teraz jego sprawa będzie rozpatrywana w warunkach recydywy. Taka kwalifikacja czynu znacznie zaostrza możliwy wymiar kary. 22-latek za serię włamań i kradzieży może spędzić za kratkami nawet 15 lat.

Dochodzenie przejęła lokalna prokuratura. Podjęto decyzję o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania – zamiast tego sprawcę objęto policyjnym dozorem. O tym, jak długo pozostanie na wolności i jaka kara go spotka, postanowi ostatecznie sąd.

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