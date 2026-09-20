Bomba sparaliżuje Szczecin. Zamknięta autostrada A6 i droga nr 10

Saperzy zajmą się 250-kilogramową bombą lotniczą pod Szczecinem

Kierowcy podróżujący w rejonie Szczecina muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Służby usuną wkrótce potężny niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony niedawno w okolicach Szosy Stargardzkiej i Węzła Kijewo. To ważąca 250 kilogramów bomba lotnicza. W trakcie operacji drogowców czekają spore opóźnienia, ponieważ ruch na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10 zostanie całkowicie wstrzymany.

Z informacji przekazanych przez szczeciński urząd miasta wynika, że akcja wyciągnięcia groźnego znaleziska zacznie się w poniedziałek, 21 września, tuż przed godziną 10:00. Niewybuch został zlokalizowany w piątek w kompleksie leśnym przylegającym do ulicy Szosa Stargardzka i Węzła Kijewo.

Usunięcie tej potężnej, 250-kilogramowej bomby z okresu II wojny światowej to zadanie wyspecjalizowanych patroli saperskich. Z uwagi na ogromne ryzyko i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa służby będą zmuszone do całkowitego zamknięcia pobliskich tras dla ruchu.

Blokada ruchu przy Węźle Kijewo i Szosie Stargardzkiej wprowadzona zostanie na każdym kierunku

Zmiany w organizacji ruchu dotkną przede wszystkim użytkowników autostrady A6 i Szosy Stargardzkiej, stanowiącej fragment ważnej drogi krajowej nr 10. Policja zatrzyma wszystkie pojazdy poruszające się w tych okolicach, niezależnie od kierunku jazdy.

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– Ruch zostanie wstrzymany na każdym kierunku w pobliżu Węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Odbędzie się to na kilka, kilkanaście minut przed podjęciem niewybuchu. Według pierwszych szacunków utrudnienia mogą potrwać około 30 minut –

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Szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonych objazdów będą na bieżąco publikowane w komunikatach. Przedstawiciele lokalnych władz radzą kierowcom, by w poniedziałek rano wyruszyli w trasę ze znacznym wyprzedzeniem.