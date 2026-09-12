Jeździli na wakacje i po drodze gubili wszystko, co się da. Nie uwierzysz, co znajdowano w pociągach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-12 4:00

Wakacje minęły, ale ich skutki wciąż widać… na półkach Biur Rzeczy Znalezionych Polregio. Podróżni wracający z letnich wojaży zostawiali w pociągach wszystko – od rzeczy najbardziej oczywistych po takie, które potrafią wprawić w osłupienie nawet doświadczonych kolejarzy. Łącznie uzbierało się ponad 600 zgub, a część z nich nadal czeka na swoich właścicieli. Co najczęściej gubili pasażerowie? Możecie być nieźle zaskoczeni!

Setki przedmiotów porzuconych w wagonach

W trakcie tegorocznych wakacji pracownicy Polregio znaleźli dokładnie 637 pozostawionych rzeczy. Najwięcej zapominalskich pasażerów podróżowało przez województwa: zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. To tam biura mają teraz pełne ręce roboty, bo każdego dnia zgłaszają się kolejni podróżni próbujący odzyskać swoją własność.

Co ważne – niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli. W niektórych regionach, jak w lubelskim, skuteczność oddawania przedmiotów sięgnęła nawet 100 procent.

Roztargnienie, które zaskakuje nawet kolejarzy

Choć najczęściej gubiono rzeczy typowe dla podróży, pracownicy przewoźnika natrafiali również na przedmioty, które trudno sobie wyobrazić w pociągu. Niektóre historie mogłyby posłużyć za scenariusz komedii – jak ta o przyszłym panu młodym, który tuż przed ślubem zgubił coś wyjątkowo ważnego. Na szczęście udało się to odzyskać na czas.

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Jak odzyskać swoją własność?

Polregio prowadzi 14 Biur Rzeczy Znalezionych – po jednym w każdym województwie, w którym kursują pociągi przewoźnika. To tam trafiają wszystkie przedmioty pozostawione w składach. Pracownicy biur próbują kontaktować się z właścicielami, jeśli przy zgubie znajdują się dane kontaktowe.

Aby odebrać swoją rzecz, trzeba ją dokładnie opisać i – jeśli to możliwe – przedstawić dowód zakupu lub dokument potwierdzający własność. Pomocne jest również wskazanie trasy przejazdu oraz przybliżonej godziny zgubienia. Odbiór wymaga okazania dokumentu tożsamości.

Zobacz, co gubią pasażerowie!

Poniżej prezentujemy galerię najbardziej zaskakujących i nietypowych przedmiotów, które pasażerowie pozostawili w pociągach Polregio podczas minionych wakacji. Niektóre z nich naprawdę trudno sobie wyobrazić w wagonie – dlatego warto je zobaczyć na własne oczy.

Zszokowany mężczyzna trzyma się za głowę na tle pociągu. Obok miniatura wnętrza wagonu. O zgubach pisze SE Szczecin.
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