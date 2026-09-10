Zapominalscy kierowcy zyskają na czasie. Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Rewolucja w terminach

Do tej pory kierowca miał tylko 7 dni na zapłacenie obniżonej kwoty za nieopłacony postój w SPP. Teraz ten czas wydłuży się do trzech miesięcy. Uchwałę w tej sprawie przyjęli miejscy radni podczas środowej sesji Rady Miasta.

Nowe przepisy mają ułatwić życie kierowcom, którzy często muszą czekać na rozpatrzenie reklamacji lub wniosków dotyczących odroczenia płatności czy jej umorzenia. Dotychczas krótki termin powodował, że wiele spraw kończyło się podwojeniem opłaty.

Ważne zmiany dla kierowców

90 dni będzie liczone od momentu dostarczenia zawiadomienia. I tu ważna uwaga: złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu. Jeśli kierowca złoży wniosek zbyt późno, urząd może nie zdążyć go rozpatrzyć – a wtedy obniżona opłata przepada.

Po upływie 90 dni kara podwaja się i wynosi 400 zł.

– Wydłużenie terminu to ukłon w stronę kierowców, którzy chcą wyjaśnić sprawę, ale dotychczasowy tydzień był dla nich zbyt krótkim czasem – mówi Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. – Nowe przepisy pozwolą uniknąć sytuacji, w których kierowca traci prawo do niższej opłaty tylko dlatego, że urząd nie zdążył rozpatrzyć jego wniosku.

E‑kontrola nie zwalnia tempa

Po ulicach Szczecina codziennie jeżdżą cztery auta e‑kontroli. Rejestrują średnio 600 nieopłaconych postojów dziennie, co w skali miesiąca daje nawet 15 tysięcy zawiadomień. To pokazuje, jak duża grupa kierowców może skorzystać z nowych zasad.

Zmiany obejmą także starsze zawiadomienia

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym. Co ważne – obejmą również niektóre zawiadomienia wystawione wcześniej. Jeśli w dniu wejścia zmian w życie nie minęło jeszcze 7 dni od wystawienia zawiadomienia, kierowca automatycznie zyska prawo do 90‑dniowego terminu.

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