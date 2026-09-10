Pogoda dla Szczecina na weekend 11-13 września

Weekend w Szczecinie będzie można podzielić na dwie części. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, upłyną bez deszczu, z temperaturami zachęcającymi do spędzania czasu na zewnątrz. Zmiana nadejdzie w niedzielę, kiedy to pogoda stanie się bardziej pochmurna i pojawi się niewielki opad.

Piątek z najwyższą temperaturą, ale chłodną nocą

Początek weekendu, 11 września, będzie najcieplejszym dniem w Szczecinie. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 21 stopni. Mimo wysokiej temperatury niebo będzie w znacznym stopniu zachmurzone. Co ważne, noc z piątku na sobotę zapowiada się na najchłodniejszą w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 9°C. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością około 2 m/s.

Sobota z największą szansą na słońce

Sobota, 12 września, przyniesie nieco wytchnienia od chmur. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co daje szansę na więcej przejaśnień i słońca. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa niż w piątek i sięgnie około 19-20 stopni. Noc będzie już wyraźnie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 13°C. Pogoda nadal będzie bezdeszczowa, a wiatr utrzyma się na podobnym, spokojnym poziomie.

Niedziela z deszczem i chmurami

Ostatni dzień weekendu, 13 września, przyniesie zapowiadaną zmianę. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie z soboty, osiągając około 20 stopni, a noc będzie najcieplejsza z wszystkich – około 15°C. Na niebie znów zapanuje duże zachmurzenie, a dodatkowo pojawią się niewielkie opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Szczecinie przy takiej pogodzie?

Pogoda w Szczecinie zachęca, by plany na świeżym powietrzu realizować głównie w sobotę. To właśnie wtedy umiarkowane zachmurzenie stworzy najlepsze warunki do dłuższych spacerów po parkach czy nad wodą. Piątek również będzie ciepły i suchy, choć bardziej pochmurny. Niedzielne plany warto natomiast dostosować do prognozowanych opadów – krótki spacer z parasolem może być dobrym pomysłem, ale warto też pomyśleć o atrakcjach pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather