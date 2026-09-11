Mieli kominiarki i pałkę teleskopową. Brutalnie zaatakowali w galerii handlowej

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-11 11:51

Młody mężczyzna został pobity pięścią i pałką teleskopową w galerii Turzyn w Szczecinie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm sprawcom, którzy – jak ustalono – działali w ramach występku chuligańskiego. Teraz odpowiedzą przed wymiarem sprawiedliwości.

Wnętrze galerii handlowej. Na miniaturze dłonie policjanta zakuwającego mężczyznę w kajdanki. Więcej na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński/ Shutterstock

Atak w galerii Turzyn

Do zdarzenia doszło w styczniu 2026 roku. Pokrzywdzony wraz z kolegą przechodzili korytarzem galerii Turzyn. W pewnym momencie zauważyli trzech zamaskowanych mężczyzn w kominiarkach. Podczas mijania jeden z nich uderzył barkiem kolegę pokrzywdzonego, a następnie cała trójka zaczęła prowokować młodych mężczyzn do bójki.

Według ustaleń śledczych, to właśnie wtedy Alex S. miał uderzyć pokrzywdzonego pięścią w twarz. Chwilę później – jak wynika z aktu oskarżenia – Łukasz W. miał zamachnąć się pałką teleskopową i uderzyć ofiarę w głowę. Młody mężczyzna upadł na podłogę.

Ustalenia śledztwa

Pokrzywdzony doznał lekkich obrażeń głowy, kwalifikowanych z art. 157 § 2 kk. To jednak nie koniec zarzutów. W trakcie postępowania ustalono, że Łukasz W. miał przy sobie również kilkanaście gramów substancji psychotropowych i odurzających.

Obaj oskarżeni – Alex S. (19 l.) i Łukasz W. (20 l.) – byli już wcześniej karani. Alex za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, Łukasz za czyn z użyciem przemocy. Tym razem również przyznali się do winy, ale odmówili składania wyjaśnień.

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Zarzuty i kary

Prokuratura oskarżyła mężczyzn o pobicie z użyciem niebezpiecznego przedmiotu – czyn z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 159 kk. Za takie przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednak w przypadku występku chuligańskiego kara musi być surowsza – nie niższa niż dolna granica ustawowego zagrożenia zwiększona o połowę.

– Oskarżeni działali w sposób agresywny, z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w miejscu publicznym, gdzie przebywało wiele osób - podkreśla prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Takie zachowania muszą spotkać się ze stanowczą reakcją organów ścigania. Występek chuligański wymaga od sądu wymierzenia kary surowszej, co ma podkreślić społeczną szkodliwość tego typu działań – dodaje.

Młodzi agresorzy staną przed sądem

Akt oskarżenia trafił już do sądu. Wkrótce zapadnie decyzja, jaką karę poniosą młodzi napastnicy, którzy zaatakowali przypadkowego mężczyznę w centrum handlowym.

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